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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói sẵn sàng gặp lãnh tụ tối cao Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lãnh tụ tối cao mới của Iran nếu hai bên đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Washington có thể nhanh chóng nối lại chiến dịch quân sự nếu lực lượng Mỹ trở thành mục tiêu tấn công của Tehran.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lãnh tụ tối cao mới của Iran nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

"Tôi không muốn gặp. Nhưng nếu có gặp, tôi sẽ rất vinh dự được gặp ông ấy. Tôi muốn xem liệu hai bên có đạt được thỏa thuận nào không, nhưng nếu đạt được thỏa thuận, có thể tôi sẽ gặp ông ấy", ông Trump nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có thể diễn ra trên lãnh thổ Mỹ hay không, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đây chưa phải là đề xuất từ phía Washington, dù đã có một số ý kiến nêu ra khả năng này.

"Tôi thực sự chưa nghe nhiều về điều đó. Tôi không đề xuất điều đó, nhưng một số người đã đề xuất", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với lãnh tụ tối cao Iran trong trường hợp hai bên gặp mặt.

"Tôi không phải là người ông ấy yêu thích nhất, nhưng ông ấy là một người chuyên nghiệp", Tổng thống Mỹ nhận xét.

Khi được hỏi liệu việc Iran tấn công binh sĩ Mỹ có vượt qua "lằn ranh đỏ" hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng đó sẽ là lý do chính đáng để tái khởi động chiến tranh.

"Vâng, đó sẽ là một lý do chính đáng. Thành thật mà nói, tôi sẽ trả lời các câu hỏi từ Phòng Bầu dục. Nếu tấn công lính Mỹ, tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó rất nhanh chóng", ông Trump nói.

Eo biển Hormuz

Trong một diễn biến liên quan, Iran cho biết đang xem xét áp dụng cơ chế thu phí dịch vụ đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhằm đổi lấy các hoạt động hỗ trợ hàng hải và bảo đảm an ninh, thay vì áp đặt phí quá cảnh.

Trả lời hãng tin Mehr, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran không có ý định thu thuế hoặc phí quá cảnh. Thay vào đó, Iran cùng Oman sẽ cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn - an ninh và xử lý ô nhiễm môi trường, từ đó thu phí tương ứng.

Quan chức Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz nằm trong phạm vi lãnh hải của Iran và Oman, đồng thời khẳng định mọi cơ chế mới đang được xây dựng sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế và luật biển.

Về tiến trình đàm phán với Mỹ, ông Gharibabadi cho biết các bên đã đạt được “những tiến bộ đáng kể” trong quá trình xây dựng dự thảo thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc hoàn tất văn bản, cho rằng các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp tục nhằm bảo đảm lợi ích của cả Tehran và Washington.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #đàm phán #lãnh tụ tối cao #xung đột #Trung Đông #ngừng bắn #thoả thuận hoà bình

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