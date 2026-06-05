Tổng thống Ukraine Zelensky gửi thư ngỏ, mời Tổng thống Nga Putin đàm phán chấm dứt xung đột

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa công bố bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp mặt để thống nhất chấm dứt hơn 4 năm xung đột, nhưng cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu cuộc gặp không diễn ra.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, bức thư được công bố ngày 4/6 cũng đã được gửi tới các quốc gia khác, bao gồm Mỹ. Trong bức thư, ông Zelensky cho rằng đa số người dân Nga đã mệt mỏi vì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, tình trạng lạm phát cũng như thiếu hụt nhiên liệu và đã sẵn sàng cho hòa bình.

Tổng thống Zelensky cho rằng trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc xung đột với Iran, “sẽ là sai lầm nếu chỉ ngồi chờ cho đến khi cuộc chiến ở châu Âu trở lại vị trí trung tâm đối với sự chú ý của Washington”.

Theo ông, con đường dẫn tới hòa bình phải bắt đầu từ tiền tuyến, “ranh giới mà từ đó hoạt động ngoại giao cần được khởi động”. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev ủng hộ “lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian diễn ra đàm phán. Đây là thông lệ quốc tế”.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cho rằng Mỹ “có khả năng giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn dọc theo tiền tuyến”.

Ông Zelensky đề xuất chọn thời điểm cụ thể để tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, lưu ý rằng nhiều quốc gia từ lâu đã đóng vai trò chủ nhà cho các cuộc đàm phán về chiến tranh và hòa bình, trong đó có Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả-rập.

“Đừng sợ lựa chọn con đường thoát khỏi cuộc chiến này. Đó là điều quan trọng nhất cần làm vào lúc này”, ông Zelensky viết.

“Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến thông qua đối thoại trực tiếp. Tôi đề nghị một cuộc gặp… Nếu cá nhân ông thấy rằng chưa đến lúc phải kết thúc cuộc chiến này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình”, nhà lãnh đạo Ukraine viết trong thư.

Ông Zelensky cũng ám chỉ rằng, việc kéo dài chiến tranh có thể đe dọa vị thế chính trị của ông Putin: “Lịch sử nước Nga đã nhiều lần chứng minh một thực tế mà ông hiểu rất rõ: Khi nước Nga mệt mỏi, thay đổi sẽ đến”.

Tại Nga, Điện Kremlin cho biết đã tiếp nhận bức thư của ông Zelensky và Tổng thống Putin sẽ được báo cáo về nội dung này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X, rằng bức thư cũng sẽ được gửi chính thức thông qua các kênh ngoại giao.

Ông Sybiha gọi đây là “đề xuất nghiêm túc và có ý nghĩa nhằm chấm dứt xung đột, với các bước đi rõ ràng, khả thi cùng lời mời cho cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo”.

“Chúng tôi mong đợi phản hồi thực chất đối với đề xuất này. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến. Đã đến lúc lựa chọn hòa bình”, ông Sybiha viết.