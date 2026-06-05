Hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị bị bắt tạm giam

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, để phục vụ công tác điều tra liên quan đến những dấu hiệu sai phạm trong quản lý, tuyển dụng và tài chính tại đơn vị này.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, chiều 4/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông (SN 1978, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh.

Ông Đông bị cáo buộc nhiều hành vi phạm phạm.

Lệnh bắt được thực hiện vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày tại trụ sở UBND phường Ba Đồn. Quyết định tố tụng này đã được Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ông Đông được đưa về Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Gianh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông nhằm phục vụ quá trình xác minh các nội dung phản ánh liên quan đến hoạt động của Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.

Theo tìm hiểu, vụ việc xuất phát từ đơn thư tố cáo phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng lao động tại nhà trường. Ngoài ra, công tác quản lý thu - chi tài chính cũng được cơ quan chức năng đưa vào diện kiểm tra, xác minh.

Đọc lệnh khám xét nhà của ông Đông.

Nguồn tin cho biết, trong quá trình thu thập tài liệu phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã tiếp nhận một số tài liệu, trong đó có các đoạn ghi âm được cho là do giáo viên và những người liên quan cung cấp.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.