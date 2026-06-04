Hà Nội: Chém anh ruột vì bị đòi lại mật gấu

TPO - Bị anh trai đòi lại mật gấu, bị cáo Trần Văn Tài (SN 1972, ở xã Hát Môn) về nhà lấy dao đi tìm, chém anh trai tổn thương cơ thể 40%.

Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài (SN 1972, ở xã Hát Môn) tổng mức án 9 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo buộc, tài và ông Trần Văn Cẩn (SN 1962) là hai anh em ruột. Năm 2020, hai bên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán đất đai.

Khoảng 21h ngày 10/8/2025, ông Tài đang ngồi chơi cờ tướng với một số người cùng làng tại sân đình làng Điền, thuộc thôn Tam Hiệp 6, xã Hát Môn thì ông Cẩn ra xem. Trong lúc nói chuyện, ông Cẩn đòi ông Tài 2ml mật gấu mà trước đây ông Cẩn đưa cho.

Việc này khiến hai anh em xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn, ông Tài điều khiển xe máy đi về. Còn ông Cẩn ra quán của bà Lê Thị Lệ (SN 1977, người cùng thôn) ngồi uống nước.

Về đến nhà, ông Tài lấy 2 con dao quay lại khu vực đình làng Điền để tìm ông Cẩn. Thấy anh trai đang ngồi uống nước, hút thuốc lào, ông Tài lao vào dùng dao chém nhiều nhát.

Bị em bất ngờ tấn công, ông Cẩn lấy điếu cày để đỡ và vụt vào người ông Tài.

Ảnh minh họa.

Khi đó, vợ ông Tài là bà Trần Thị Chuyên chạy đến can ngăn nên bị cáo dừng lại và bỏ về.

Đến ngày 13/8/2025, con gái ông Cẩn là chị Trần Thị Thanh Hương đến Cơ quan Công an xã Hát Môn trình báo sự việc.

Ông Cẩn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị tổn thương trên cơ thể 40%.

Cáo trạng xác định, ông Trần Văn Cẩn trong lúc xô xát đã dùng điếu cày đánh em trai khiến ông Tài bị tổn hại sức khỏe 16%, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan điều tra không xử lý đối với ông Trần Văn Cẩn là có căn cứ.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, ông Cẩn không yêu cầu bồi thường dân sự, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho em trai Trần Văn Tài.