Thủ tướng: Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để công nhân, người lao động thuê

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang được giao hoàn thiện cơ chế, chính sách đi kèm, hỗ trợ bên cạnh vốn của Nhà nước.

Đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng

Sáng 5/6, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, diễn ra Chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với các đại biểu, với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu tại phiên đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo hướng bền vững. Để duy trì tốc độ này, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nhìn nhận thực tế tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn thấp so với tiềm năng và các quốc gia trong khu vực, Thủ tướng khẳng định: Năng suất lao động không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội, vấn đề con người và chất lượng phát triển. Chỉ khi người lao động được nâng cao chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp và năng suất làm việc thì mới có thể thích ứng với thực tiễn phát triển.

Để thực hiện việc này, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành ngay trong tháng 6/2026. Đề án xác định rõ mục tiêu đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững; gắn với phát triển thị trường lao động, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy các sáng kiến. Muốn nâng cao năng suất quốc gia thì phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược của đất nước.

Các đại biểu nêu ý kiến trong chương trình đối thoại với Thủ tướng. Ảnh: Như Ý.



Theo đó, Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành các chính sách đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, đào tạo lại nhằm bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động. Đồng thời, tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đổi mới mô hình đào tạo linh hoạt trong các lĩnh vực mũi nhọn, ngành công nghệ chiến lược.



Triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026

Trước các kiến nghị của đại biểu về vấn đề nhà ở, Thủ tướng chia sẻ phần lớn người lao động chưa có nhà ở, phải thuê nhà với điều kiện hạn chế, chật hẹp, giá cao… Trường học, nhà trẻ cho con em công nhân cũng xa nơi làm việc. "Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an tâm của người lao động và cũng tác động đến năng suất và hiệu quả của quá trình làm việc", Thủ tướng nói.

Do vậy, Chính phủ đang chuyển đổi tư duy từ chỉ lo người lao động sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở. Với người chưa có điều kiện mua, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để họ thuê nhà dài hạn, ổn định, mức giá phù hợp thu nhập, khả năng chi trả.

Nhà ở phải quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ người lao động như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê.

Thủ tướng đối thoại, giải đáp các ý kiến của đại biểu. Ảnh: Như Ý.



Vừa qua, Thủ tướng đã làm việc với các địa phương đông lao động như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh và chỉ đạo tổng rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, qua đó bố trí nguồn lực, triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026. Các dự án này sẽ gắn với quy hoạch các khu công nghiệp để đảm bảo các thiết chế đi kèm, hạ tầng ổn định, giá thuê hợp lý, dài hạn để người lao động yên tâm công tác.

Về nhà ở thương mại, Thủ tướng cho biết, có nhiều phân khúc khác nhau, phù hợp thu nhập, có thể bán, cho thuê, thuê mua… Tới đây Chính phủ sẽ làm việc với TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương lớn, tập trung đông người lao động để triển khai hiệu quả các dự án nhà ở.

Trong đó Nhà nước không chỉ xây, vận hành, quản lý, mà có thể thuê doanh nghiệp vận hành, quản lý các tòa nhà cho thuê. Thậm chí đáp ứng nhu cầu hiện nay, Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ ngành đang được giao hoàn thiện cơ chế, chính sách đi kèm, hỗ trợ bên cạnh vốn của Nhà nước.