Rời chung cư 'chờ sập', người dân đến tạm cư tại khu nhà ở sinh viên

Còn mùa mưa lại là quãng thời gian sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trước nguy cơ mất an toàn do khu nhà xuống cấp nghiêm trọng. Bởi vậy, khi được chuyển đến nơi ở mới, bà Long như bước sang một cuộc sống khác. Với bà, căn hộ tạm cư hiện nay không chỉ rộng rãi và an toàn hơn mà còn là nơi ở khang trang nhất bà từng sinh sống.
"Tôi không có con cái, hoàn cảnh kinh tế lại khó khăn nên dù khu chung cư 207 Hoàng Văn Thụ xuống cấp nghiêm trọng vẫn phải bám trụ. Giờ được chuyển lên đây ở rộng rãi, thoáng đãng hơn nên tôi cảm thấy sức khỏe cũng cải thiện nhiều. Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ để người dân chúng tôi được chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn. Từ khi chuyển đến đây, các cán bộ Ban Quản lý nhà ở cũng thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ cuối đời mình lại được sống trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi như thế này nên tôi rất phấn khởi", bà Long bày tỏ..