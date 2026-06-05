Ninh Bình: Rời chung cư 'chờ sập', người dân đến tạm cư tại khu nhà ở sinh viên

TPO - Sau hai tuần di dời khẩn cấp khỏi hai khu chung cư cũ 181 và 207 Hoàng Văn Thụ (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), ghi nhận của Tiền Phong cho thấy, cuộc sống của hàng trăm hộ dân đã dần ổn định tại nơi tạm cư mới. Từ những căn hộ xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, người dân nay được sinh sống trong môi trường khang trang, rộng rãi và an toàn hơn.