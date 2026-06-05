TPHCM: 'Chốt' thời hạn bàn giao đất sạch khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa cho nhà đầu tư

TPO - Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa phải hoàn thành trước ngày 30/9. Đến ngày 30/10, phải hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 257/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Kế hoạch 257 được xây dựng trên cơ sở quyết định 889/QĐ-UBND ngày 7/2 của UBND TPHCM về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, đáp ứng tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt.

Hiện trạng dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo kế hoạch, việc xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất trong dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6. Đến trước ngày 5/7 phải lập xong dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập, công khai lấy ý kiến và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác phê duyệt phương án dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Theo lộ trình được UBND TPHCM phê duyệt, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9. Tiếp đó là các bước thu hồi đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng và xử lý các trường hợp còn tồn tại theo quy định pháp luật. Đến ngày 30/10, phải hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ này, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan đến quỹ nhà, quỹ đất tái định cư.

UBND phường Bình Quới được giao chủ trì phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với nhà đầu tư, UBND TPHCM yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm việc chuyển kinh phí đúng tiến độ để triển khai các phương án đã được phê duyệt.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới cũng phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các hộ dân liên quan đến dự án nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo thông báo, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ thứ 2 - 6 hằng tuần. Các hộ dân được phân chia địa điểm nộp hồ sơ theo từng khu phố. Trong đó, người dân khu phố 11 và 12 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, khu phố 13 đến 16 nộp tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM, còn các khu phố 17, 18 và 19 nộp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới.

Đến ngày 30/10, TPHCM phải hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân trên địa bàn phường Bình Quới. Đến nay, UBND phường Bình Quới đã ban hành 3.919 thông báo thu hồi đất, đạt khoảng 80% tổng số trường hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm 2.122 hồ sơ, tương đương hơn 43% số hộ bị ảnh hưởng.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992. Đến tháng 6/2004, UBND TPHCM ra quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Tháng 12/2004, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trình Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mới cho khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Sau 34 năm bị treo và chuyển qua nhiều chủ đầu tư, đến nay dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được UBND TPHCM chấp thuận nhà đầu tư là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.