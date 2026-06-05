Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM:

'Chốt' thời hạn bàn giao đất sạch khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa cho nhà đầu tư

Duy Quang

TPO - Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa phải hoàn thành trước ngày 30/9. Đến ngày 30/10, phải hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 257/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Kế hoạch 257 được xây dựng trên cơ sở quyết định 889/QĐ-UBND ngày 7/2 của UBND TPHCM về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, đáp ứng tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt.

2-7174.jpg
Hiện trạng dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo kế hoạch, việc xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất trong dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6. Đến trước ngày 5/7 phải lập xong dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập, công khai lấy ý kiến và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác phê duyệt phương án dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Theo lộ trình được UBND TPHCM phê duyệt, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9. Tiếp đó là các bước thu hồi đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng và xử lý các trường hợp còn tồn tại theo quy định pháp luật. Đến ngày 30/10, phải hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ này, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp và tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan đến quỹ nhà, quỹ đất tái định cư.

UBND phường Bình Quới được giao chủ trì phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với nhà đầu tư, UBND TPHCM yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm việc chuyển kinh phí đúng tiến độ để triển khai các phương án đã được phê duyệt.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới cũng phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các hộ dân liên quan đến dự án nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Theo thông báo, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ thứ 2 - 6 hằng tuần. Các hộ dân được phân chia địa điểm nộp hồ sơ theo từng khu phố. Trong đó, người dân khu phố 11 và 12 nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, khu phố 13 đến 16 nộp tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TPHCM, còn các khu phố 17, 18 và 19 nộp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới.

1.jpg
Đến ngày 30/10, TPHCM phải hoàn thành bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân trên địa bàn phường Bình Quới. Đến nay, UBND phường Bình Quới đã ban hành 3.919 thông báo thu hồi đất, đạt khoảng 80% tổng số trường hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm 2.122 hồ sơ, tương đương hơn 43% số hộ bị ảnh hưởng.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992. Đến tháng 6/2004, UBND TPHCM ra quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Tháng 12/2004, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trình Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mới cho khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Sau 34 năm bị treo và chuyển qua nhiều chủ đầu tư, đến nay dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được UBND TPHCM chấp thuận nhà đầu tư là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Duy Quang
#bàn giao đất sạch #khu đô thị ‘treo’ lâu đời nhất TPHCM #khu đô thị treo #lâu đời nhất TPHCM #nhà đầu tư #chi trả bồi thường #hỗ trợ #bố trí tái định cư dự án #Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa #bố trí tái định cư #dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa #bàn giao quỹ đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe