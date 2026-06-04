Khu đô thị cao cấp Newtown được vinh danh Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam

Khu đô thị cao cấp Newtown Đà Nẵng với tâm điểm là tổ hợp căn hộ Newtown Diamond, Newtown Legend được vinh danh trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Danh hiệu là sự ghi nhận cho một hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, sở hữu vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển dài hạn tại cực tăng trưởng năng động bậc nhất miền Trung.

Là giải thưởng uy tín của ngành bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam tôn vinh những dự án tiêu biểu về quy hoạch, chất lượng phát triển, giá trị cộng đồng và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Việc được vinh danh tại hạng mục này khẳng định sức hấp dẫn của khu đô thị cao cấp Newtown Đà Nẵng trong xu hướng phát triển các đô thị nghỉ dưỡng thế hệ mới, nơi các giá trị an cư, nghỉ dưỡng, thương mại và đầu tư được tích hợp trong một hệ sinh thái hiện đại, đồng bộ.

Bà Hoàng Quỳnh Phương - Đại diện Công ty TNHH Phát triển New Town - chủ đầu tư Khu đô thị cao cấp Newtown Đà Nẵng nhận Danh hiệu.

Tâm điểm hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế tại Đà Nẵng

Tọa lạc trên trục đường nghỉ dưỡng Trường Sa, kết nối Đà Nẵng với Hội An, Newtown Diamond sở hữu vị trí hiếm có: sát biển - kề sân gôn, đem lại cho chủ nhân căn hộ trải nghiệm sống phong phú và đẳng cấp giữa thiên nhiên tuyệt mĩ.

Newtown Diamond là tâm điểm hệ sinh thái thể thao - nghỉ dưỡng - thương mại sầm uất

Dự án liền kề bãi biển Mỹ Khê, sân gôn Legend Danang Golf Resort và khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Resort, mở ra không gian sống giao hòa giữa biển, thiên nhiên và các trải nghiệm nghỉ dưỡng quốc tế. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới trung tâm Đà Nẵng, phố cổ Hội An cùng chuỗi dịch vụ văn hóa, ẩm thực và giải trí đặc sắc của miền Trung.

Sân Legend Danang Golf Resort được golfer trong nước và quốc tế yêu thích

Bên cạnh 3 tòa tháp căn hộ cao cấp Newtown Diamond, hệ sinh thái dự án còn được hoàn thiện bởi Newtown Legend – tổ hợp shophouse và biệt thự sân gôn nằm trong quần thể Legend Danang Golf Resort thuộc Top 100 sân gôn thế giới. Được phát triển theo xu hướng “Golf Living” đang được giới tinh hoa toàn cầu ưa chuộng, Newtown Legend mang đến không gian sống riêng tư giữa cảnh quan sân gôn đẳng cấp, đồng thời bổ sung những giá trị nghỉ dưỡng, thương mại và trải nghiệm cao cấp cho toàn khu đô thị.

Biệt thự sân gôn là sản phẩm thể hiện đẳng cấp và phong cách sống của giới thượng lưu thế giới

Sự hiện diện của Newtown Legend cùng Newtown Diamond góp phần hình thành một hệ sinh thái biển – golf - nghỉ dưỡng và thương mại hiếm có tại Nam Đà Nẵng.

Kiến tạo chuẩn sống đa trải nghiệm bên biển

Được phát triển theo mô hình đô thị “all-in-one”, Khu đô thị Newtown được tích hợp hệ tiện ích đa dạng phục vụ nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và giải trí của cư dân. Từ trung tâm thương mại, bể bơi chân mây, nhà hàng, café, spa đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và không gian sinh hoạt cộng đồng, mọi trải nghiệm đều được đầu tư đồng bộ nhằm kiến tạo chất sống tiện nghi và hiện đại.

Bên cạnh giá trị an cư, dự án còn sở hữu tiềm năng khai thác lưu trú hấp dẫn nhờ vị trí trung tâm của một trong những hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng sôi động nhất Đà Nẵng, nơi hội tụ các dòng khách du lịch, chuyên gia và cộng đồng cư dân quốc tế.

Hệ tiện ích phong phú đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và giải trí của cư dân và du khách

Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế của khu vực miền Trung, những dự án được đầu tư bài bản, sở hữu quy hoạch dài hạn như Newtown Diamond nói riêng và khu đô thị Newtown đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ.

Việc được vinh danh trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam là sự ghi nhận những nỗ lực phát triển của khu đô thị cao cấp và khẳng định tầm nhìn trong việc kiến tạo một đô thị hiện đại, sinh thái và giàu sức sống. Đây đồng thời là nền tảng để dự án tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của khu vực Nam Đà Nẵng và gia tăng sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ du lịch, đầu tư và bất động sản cao cấp Việt Nam.