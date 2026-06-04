Càng gần thời điểm bàn giao, giá trị hệ sinh thái Tokyu Retreat càng hiện rõ

Giá trị của một dự án không chỉ đến từ tầm nhìn quy hoạch mà còn được khẳng định qua quá trình hiện thực hóa từng hạng mục. Càng tiến gần đến thời điểm bàn giao, những giá trị vốn được kỳ vọng trên bản vẽ dần trở nên hữu hình, giúp thị trường có cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá tiềm năng và chất lượng dự án.

Nhiều công trình đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình hoàn thiện.

Tại Tokyu Retreat - phân khu biệt thự khoáng nóng thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), giai đoạn này đang đến gần khi dự án đặt mục tiêu hoàn thiện và bàn giao vào quý IV/2026.

Theo ghi nhận tại công trường, hơn 500 kỹ sư, công nhân cùng trên 20 nhà thầu đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục để bám sát tiến độ. Hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vườn ngự uyển đã cơ bản hoàn thiện.

"Home Spa" - Khi trị liệu trở thành nhịp sống hàng ngày

Mỗi căn biệt thự tại Tokyu Retreat được tích hợp hệ thống Home Spa hoàn chỉnh gồm bể bơi khoáng nóng 4 mùa, bể ngâm khoáng nóng 4 mùa, phòng xông khô, phòng xông ướt và không gian thiền trị liệu riêng tư. Nguồn khoáng nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp từ mạch khoáng Thanh Thủy tới từng căn, duy trì nhiệt độ ổn định từ 37–53°C, tạo nền tảng cho trải nghiệm nghỉ dưỡng và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ngay tại gia.

Đáng chú ý, hệ thống dẫn khoáng nóng tới từng biệt thự hiện đã hoàn thành, đây là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của toàn dự án. Công trình đòi hỏi hệ thống đường ống chuyên dụng, cơ chế kiểm soát áp suất và vận hành riêng biệt cho từng căn nhằm đảm bảo chất lượng nguồn khoáng trong quá trình khai thác lâu dài.

Tokyu Retreat hiện duy trì cường độ thi công cao với hơn 500 công nhân, với mục tiêu hoàn thiện và bàn giao vào quý IV/ 2026.

Clubhouse và chuỗi tiện ích bước vào giai đoạn hoàn thiện

Một trong những yếu tố giúp Tokyu Retreat thu hút sự chú ý thời gian gần đây là việc chủ đầu tư liên tục cập nhật lộ trình triển khai cụ thể theo từng tháng thay vì chỉ đưa ra kế hoạch tổng thể.

Theo công bố của chủ đầu tư, đến tháng 7/2026, 73 căn biệt thự đầu tiên sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng và nội thất. Đây được xem là cột mốc quan trọng bởi thị trường có thể trực tiếp đánh giá chất lượng sản phẩm thay vì chỉ nhìn qua phối cảnh.

Khách hàng hào hứng với những căn hộ đã được hoàn thiện

Theo lộ trình triển khai chi tiết, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện xây dựng phần trát, ốp lát và sơn bả vào tháng 6/2026; thi công hệ thống cơ điện trong tháng 7; lắp đặt nội thất tháng 8. Trong khi đó, Clubhouse và Pool Bar: được xem là “trái tim” của Tokyu Retreat, dự kiến hoàn thiện vào tháng 9/2026 trước khi vận hành thử vào tháng 10 cùng năm.

Các hạng mục cảnh quan như vườn Nhật Bản, vườn ngự uyển Shishiden, khu thiền định và tuyến dạo bộ cũng được tăng tốc triển khai, hướng tới hoàn thiện toàn bộ hạ tầng cảnh quan vào tháng 11/2026.

Việc công khai chi tiết tiến độ theo từng giai đoạn cho thấy năng lực triển khai thực tế của chủ đầu tư, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của thị trường trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên các dự án có tiến độ rõ ràng và khả năng vận hành thực tế.

Song song với đó, tháng 6/2026 dự án triển khai thi công móng tòa tháp Thera Home cao 26 tầng, tổ hợp căn hộ du lịch trị liệu và trung tâm hội nghị quốc tế thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy.

Bài toán khai thác sau khi vận hành

Khi Tokyu Retreat tiến gần thời điểm bàn giao, bài toán khai thác cũng trở nên rõ nét hơn. Trên nền tảng hệ sinh thái tổ hợp khoáng nóng Lynntimes Thanh Thuỷ đã vận hành thực tế, tổ hợp hiện đón khoảng 35.000–40.000 lượt khách mỗi tháng nhờ hệ sinh thái khoáng nóng, sự kiện văn hóa, lễ hội và các hoạt động trải nghiệm được tổ chức thường xuyên trong năm.

Đây cũng là cơ sở để chủ đầu tư triển khai hai phương án khai thác cho chủ sở hữu gồm chương trình ủy thác kinh doanh theo tỷ lệ chia sẻ doanh thu 50/50 hoặc chương trình thuê lại tối thiểu 5 năm với mức cam kết từ 50–105 triệu đồng/tháng tùy loại biệt thự.

Toàn bộ hệ thống được vận hành bởi Lynntimes Hospitality Management theo tiêu chuẩn Mỹ với cơ chế báo cáo khai thác định kỳ nhằm tăng tính minh bạch cho chủ sở hữu.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng hiệu quả vận hành thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá, những dự án đã hình thành hệ sinh thái dịch vụ và nền tảng khách hàng thực tế sẽ có nhiều lợi thế hơn trong bài toán khai thác dài hạn.

Với Tokyu Retreat, khi các hạng mục hạ tầng, tiện ích và biệt thự dần hoàn thiện trước thời điểm bàn giao cuối năm 2026, giá trị của dự án đang được thể hiện ngày càng rõ thông qua tiến độ thực tế và khả năng vận hành đã được chuẩn bị từ sớm.

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Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy, quy mô đồng bộ và đã đi vào vận hành với lượng khách ổn định, Tokyu Retreat được định hướng trở thành khu biệt thự nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp ven đô, khai thác dòng tiền bền vững quanh năm.

Theo thông tin mới nhất từ CĐT Onsen Fuji, dự án Tokyu Retreat dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm 2026, sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành và tạo dòng tiền thực tế.

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