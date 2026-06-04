Đà Nẵng trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng gia đình trong mùa hè: Điểm nhấn từ mô hình lưu trú và giải trí đa thế hệ tại Da Nang Mikazuki

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu mỗi mùa hè, thu hút du khách bởi sự giao hòa giữa biển xanh, nhịp sống thư thái và chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí phong phú dành cho mọi lứa tuổi. Trong dòng chảy du lịch ấy, Da Nang Mikazuki dần trở thành lựa chọn nổi bật cho các kỳ nghỉ gia đình, mang đến không gian nơi nhiều thế hệ có thể cùng tận hưởng những phút giây thư giãn và kết nối bên nhau.

Lấy cảm hứng từ tinh thần và kiến trúc Nhật Bản đương đại, Da Nang Mikazuki kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng đậm chất Nhật giữa lòng thành phố biển. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm đa dạng hoạt động giải trí, tận hưởng những khoảnh khắc an yên và lưu giữ những kỷ niệm ý nghĩa trong suốt hành trình.

Không gian nghỉ dưỡng chuẩn Nhật dành cho cả gia đình

Tọa lạc bên bờ biển Vịnh Đà Nẵng, Da Nang Mikazuki mang đến không gian phù hợp cho các gia đình và du khách tìm kiếm kỳ nghỉ thư giãn trọn vẹn. Khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống phòng khách sạn với tầm nhìn hướng biển, tất cả đều được trang bị ban công riêng có bồn tắm ngoài trời, góp phần mang đến trải nghiệm lưu trú thoải mái và riêng tư.

Bên cạnh hệ thống phòng ốc hiện đại, không gian nơi đây còn mở ra một thế giới tràn ngập sắc màu văn hóa với khu vườn Nhật yên bình cùng các tiểu cảnh được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện trọn vẹn một Nhật Bản thu nhỏ đầy tinh tế. Song song đó, khu nghỉ dưỡng tạo điểm nhấn ấn tượng với hồ bơi vô cực hướng biển cùng khu Jacuzzi Onsen trên cao, nơi du khách có thể phóng tầm mắt tận hưởng trọn vẹn toàn cảnh Vịnh Đà Nẵng kỳ vĩ.

Trải nghiệm công viên nước bốn mùa đặc sắc

Là điểm nhấn nổi bật trong hệ sinh thái giải trí dành cho gia đình tại Da Nang Mikazuki, Công viên nước Mikazuki 365 được biết đến là tổ hợp công viên nước trong nhà quy mô đồ sộ tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm vui chơi bốn mùa dành cho nhiều thế hệ.

Nhờ hệ thống nước được điều chỉnh theo mùa - đặc biệt luôn giữ sự ấm áp vào những ngày trời lạnh, nơi đây giúp du khách gạt bỏ nỗi lo thời tiết để thoải mái hòa mình vào các hoạt động vui chơi. Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm đường trượt trong nhà có chiều dài ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng rồng Nhật Bản, cùng đường trượt công nghệ phao từ tính độc đáo dài tới 270m.

Bên cạnh đó, hồ tạo sóng trong nhà, dòng sông lười thư giãn cùng khu trò chơi nước đa dạng góp phần tạo nên không gian giải trí sôi động nhưng vẫn phù hợp cho các gia đình. Không chỉ là điểm vui chơi giải trí, Công viên nước Mikazuki 365 còn mang đến những khoảnh khắc kết nối đáng nhớ để các thành viên cùng tận hưởng mùa hè trọn vẹn bên nhau.

Thư giãn với khoáng nóng Onsen và không gian chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật

Không chỉ nổi bật với hệ thống giải trí đa dạng, Da Nang Mikazuki còn mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mang đậm tinh thần Nhật Bản. Khu vực khoáng nóng Onsen được thiết kế theo phong cách tối giản, yên tĩnh với hệ thống hồ khoáng nóng giúp du khách thư giãn và tái tạo năng lượng sau hành trình khám phá thành phố. Bên cạnh đó, các liệu pháp spa chuẩn Nhật mang đến cảm giác thư thái nhẹ nhàng, góp phần cân bằng tinh thần và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Thưởng thức hành trình ẩm thực đa dạng

Góp phần hoàn thiện trải nghiệm tại Da Nang Mikazuki là hành trình ẩm thực đa sắc màu với buffet sáng phong phú cùng nhiều lựa chọn món ăn Á - Âu và hương vị Nhật Bản đặc trưng. Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng được thiết kế theo nhiều phong cách riêng biệt, mang đến không gian thưởng thức ẩm thực tinh tế cùng những dấu ấn vị giác đặc trưng. Không chỉ đơn thuần là trải nghiệm bữa ăn, đây còn là nơi các gia đình và du khách trao nhau những khoảnh khắc sum vầy, kết nối và lưu giữ dư vị đáng nhớ trong suốt kỳ nghỉ.

Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp

Song song với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, Da Nang Mikazuki cũng đang triển khai thêm nhiều dự án mới nhằm mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí tại Đà Nẵng. Nổi bật trong đó là phân khu biệt thự riêng tư vừa chính thức ra mắt vào ngày 1/6/2026, hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư của gia đình và khách hàng cao cấp với hồ bơi riêng cùng không gian sân vườn phong cách Nhật Bản.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2 của khu nghỉ dưỡng với tòa khách sạn 15 tầng dự kiến vận hành vào Quý II/2027 sẽ bổ sung thêm 139 phòng hướng biển cùng nhiều tiện ích mới như nhà hàng Trung Hoa và hồ khoáng nóng trên tầng thượng, tiếp tục hoàn thiện mô hình nghỉ dưỡng đa trải nghiệm tại Đà Nẵng.

Trong xu hướng phát triển du lịch gia đình, những tổ hợp tích hợp lưu trú, giải trí và chăm sóc sức khỏe như Da Nang Mikazuki đang dần trở thành lựa chọn được nhiều du khách quan tâm. Việc liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ không chỉ góp phần đa dạng hóa các hoạt động dành cho gia đình nhiều thế hệ mà còn phản ánh sự chuyển dịch của du lịch địa phương theo hướng nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thư giãn và kết nối trong cùng một điểm đến.