TPHCM: Thông tin quan trọng về quy hoạch bán đảo Bình Quới – Thanh Đa

TPO - Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, đã công bố những thông tin quan trọng liên quan đến dự án quy hoạch bán đảo Bình Quới – Thanh Đa.

Quy hoạch phát triển đô thị sinh thái

Bình Quới- Thanh Đa được ví như “kho báu” cuối cùng còn sót lại giữa đô thị sầm uất của TPHCM. Bán đảo này mang trong mình tiềm năng phát triển to lớn nhưng nhiều thập kỷ qua vẫn loay hoay vì tình trạng quy hoạch treo gây bức xúc cho người dân.

Theo ông Hải, định hướng phát triển Bình Quới – Thanh Đa đã được thành phố xác lập rõ ràng trong quyết định điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 569 ngày 8/8/2025. Mục tiêu là xây dựng nơi đây thành một mô hình đô thị sinh thái kiểu mẫu, vừa gìn giữ cảnh quan sông nước đặc trưng, vừa khai thác tiềm năng du lịch và nghỉ dưỡng. Toàn khu vực có quy mô diện tích hơn 549 ha, với dân số dự kiến lên tới 114.000 người, được chia thành ba đơn vị phát triển.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sẽ "lột xác" sau khi được phê duyệt quy hoạch (ảnh minh họa)

Đơn vị thứ nhất nằm ở phía Tây Bắc, dọc tuyến đường Bình Quới hiện hữu, dự kiến trở thành khu vực dân cư cải tạo, đồng thời là nơi tập trung tái định cư và xây dựng nhà ở xã hội. Với diện tích khoảng 116,7 ha, khu vực này sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 18.000 người, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đời sống dân cư sau di dời.

Đơn vị thứ hai được bố trí ở phía Nam, đối diện phường An Khánh qua sông Sài Gòn, hướng đến hình thành một cộng đồng dân cư hiện đại với chất lượng sống cao, nhiều tiện ích dịch vụ và không gian sinh hoạt gắn với lối sống văn minh, hạnh phúc. Diện tích khu vực này hơn 155 ha, có khả năng đáp ứng cho khoảng 20.000 người.

Trong khi đó, đơn vị thứ ba ở phía Đông Bắc, đối diện khu Trường Thọ, lại được quy hoạch như điểm nhấn cảnh quan của toàn khu. Với diện tích gần 152 ha và sức chứa khoảng 16.000 dân, nơi đây sẽ nổi bật với hệ thống cảnh quan độc đáo, kết hợp cùng bến du thuyền tạo nên một diện mạo sinh thái – du lịch đẳng cấp.

Người dân đồng thuận cao

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất chính là công tác di dời và tái định cư cho hơn 16.000 dân hiện đang sinh sống trong phạm vi quy hoạch. Ông Hải khẳng định, việc tái định cư sẽ được triển khai chủ yếu tại Đơn vị số 1, tập trung dọc theo trục đường Bình Quới. Tất cả hạng mục sẽ được xây dựng theo quy định của Nghị định 88/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các chi tiết cụ thể về quy mô, loại hình và diện tích nhà ở sẽ được bàn thảo trong giai đoạn triển khai dự án, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân.

Người dân trên bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sắp thoát cảnh "sống treo" suốt nhiều thập kỷ (ảnh minh họa)

Ngoài ra, thành phố cũng xác định rõ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất ở. Khu vực ưu tiên bố trí là Đơn vị số 1, nơi hạ tầng kỹ thuật sẽ được đầu tư trước. Trong trường hợp diện tích tại đây không đủ, phương án mở rộng sang Đơn vị số 2 sẽ được tính đến.

Theo ông Hải, đây là giải pháp để bảo đảm cơ hội an cư cho người dân có thu nhập thấp, đồng thời tạo ra sự cân bằng trong cơ cấu dân cư và dịch vụ của toàn khu đô thị mới.

Điểm sáng lớn nhất trong tiến trình triển khai dự án chính là sự đồng thuận gần như tuyệt đối của cộng đồng. UBND phường Bình Quới đã tổ chức lấy ý kiến người dân trong thời gian từ tháng 7 đến ngày 1/8/2025.

Kết quả, tổng số 4.410 phiếu được phát ra và thu về đầy đủ, có đến 4.214 phiếu tán thành, chiếm tỉ lệ 95,56%. Đây được xem là con số hiếm có đối với một dự án quy hoạch đô thị quy mô lớn, đặc biệt khi nó gắn liền với việc di dời, tái định cư hàng chục ngàn hộ dân.

Theo ông Hải, kết quả này là minh chứng rõ ràng cho thấy niềm tin và kỳ vọng của người dân vào định hướng phát triển mới, cũng như cam kết của chính quyền trong việc bảo đảm quyền lợi cư dân.

Bình Quới – Thanh Đa từ lâu được ví như một “ốc đảo xanh” giữa lòng TP.HCM, nơi hội tụ cảnh quan sông nước trù phú và quỹ đất rộng hiếm hoi còn lại. Thế nhưng, nhiều thập niên qua, khu vực này rơi vào cảnh quy hoạch treo, khiến hạ tầng xuống cấp, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Chính vì vậy, thông tin dự án được phê duyệt cùng với sự đồng thuận cao của cộng đồng được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng này, mở ra một chương mới cho sự hồi sinh của vùng đất giàu tiềm năng.