Queen Valley Estate ghi dấu trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam

Tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II diễn ra vừa qua tại Hà Nội, khu đô thị sinh thái Queen Valley Estate đã được vinh danh trong hạng mục “Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam” – là minh chứng khẳng định sức hút của mô hình đô thị nghỉ dưỡng sinh thái thế hệ mới.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành, tôn vinh các dự án đáp ứng những tiêu chí khắt khe về pháp lý, quy hoạch, chất lượng phát triển, tính bền vững và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Đinh Sơn Tùng - Đại diện Công ty CP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng - chủ đầu tư Queen Valley Estate – nhận Danh hiệu

Việc Queen Valley Estate được vinh danh trong Top 10 là sự ghi nhận cho định hướng phát triển một đô thị sinh thái quy mô lớn, nơi thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm sống được kết nối trong một hệ sinh thái đồng bộ, đáp ứng xu hướng sống xanh và nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng của thị trường.

Queen Valley Estate sở hữu vị trí thuận lợi tại Lương Sơn, Phú Thọ, kết nối nhanh với Hà Nội và vùng Tây Bắc

Sở hữu quỹ đất thung lũng hiếm có, kết nối thuận tiện với Hà Nội cùng hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, dự án đang trở thành lựa chọn của những khách hàng tìm kiếm không gian sống xanh, ngôi nhà thứ hai và cơ hội đầu tư gắn với xu hướng nghỉ dưỡng bền vững.

Một thung lũng sống giữa thiên nhiên nguyên bản

Tọa lạc tại Lương Sơn (Phú Thọ), chỉ cách Hà Nội khoảng một giờ di chuyển, Queen Valley Estate sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm giữa vùng thung lũng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mĩ. Đây là một trong những quỹ đất sinh thái giàu tiềm năng, nơi vẫn lưu giữ được vẻ đẹp tự nhiên cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất.

Lấy cảm hứng từ địa hình thung lũng nguyên bản và các giá trị văn hóa bản địa, dự án theo đuổi triết lý “Living to Origin”, hướng con người trở về với những giá trị sống nguyên bản, phát triển tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ hệ sinh thái. Đồng thời, Queen Valley Estate hướng tới việc bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, tạo nên bản sắc riêng cho một đô thị nghỉ dưỡng giàu chiều sâu trải nghiệm.

Tại đây, mỗi điểm chạm đều khơi mở một trạng thái sống gần gũi hơn với thiên nhiên, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sự kết nối giữa con người với con người. Những sự kiện cộng đồng hay những hoạt động văn hóa đặc trưng của địa phương cùng góp phần tạo nên một hệ sinh thái sống giàu cảm xúc và giàu bản sắc, hài hòa giữa nghỉ dưỡng, kết nối và trải nghiệm.

Queen Valley Estate hướng tới kiến tạo chuẩn sống sinh thái hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng và gia tăng tài sản dài hạn

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần ngày càng gia tăng, các mô hình đô thị nghỉ dưỡng sinh thái đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm.

Với quy mô hơn 64 ha cùng hệ tiện ích đa dạng gồm khu lưu trú Camping, Glamping, Bungalow, khu nông trại trải nghiệm, tuyến trekking, khu vui chơi thể thao ngoài trời, quảng trường và vườn hoa nghệ thuật,…, Queen Valley Estate mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng phong phú cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Bên cạnh giá trị về cảnh quan và không gian sống, dự án còn được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc thu hút đầu tư, tạo việc làm và gia tăng nguồn thu từ du lịch, dịch vụ cao cấp.

Với lợi thế thiên nhiên nguyên bản, hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, Queen Valley Estate đang mở ra lựa chọn mới cho những khách hàng tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai giữa thiên nhiên, đồng thời sở hữu một tài sản đồng hành cùng xu hướng sống xanh và nghỉ dưỡng bền vững trong tương lai.