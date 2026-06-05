Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ phát triển mạnh nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp

TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định thời gian tới sẽ tập trung phát triển phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn với giá cả phù hợp, hướng tới thay đổi căn cơ nhận thức của người lao động từ "mua nhà sở hữu" sang "thuê nhà an cư".

Sáng 5/6, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu dự về chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Nhiều công nhân phải thuê trọ chật chội, ẩm thấp

Tại phiên đối thoại, thực trạng bấp bênh của các khu trọ công nhân được các đại biểu trực tiếp phản ánh từ thực tế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (TP Hà Nội) chia sẻ, phần lớn công nhân ngoại tỉnh hiện phải sinh hoạt trong những căn phòng thuê trọ chật chội, ẩm thấp chỉ rộng từ 10 đến 15m².

Trong khi đó, chi phí điện nước tăng cao cùng thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, làm suy giảm khả năng tái tạo sức lao động và khiến nhân sự dịch chuyển thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Đồng quan điểm, ông Cao Minh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH (TH True Milk) thẳng thắn nhìn nhận đời sống công nhân tại các khu trọ tập trung đang đối mặt với nhiều bất an khi hạ tầng xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao và tình hình an ninh phức tạp. Tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội và "tín dụng đen" bủa vây khiến lao động nữ và trẻ em trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi phải đi ca đêm.

Trước thực trạng này, các đại biểu kiến nghị Chính phủ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở từ thuê, mua đến thuê - mua; ưu tiên quy hoạch gần khu công nghiệp gắn liền với hạ tầng an sinh và nhân rộng các mô hình quản lý an ninh nhằm bảo đảm không gian sống văn minh cho người lao động...

Chuyển tư duy từ sở hữu sang "thuê nhà an cư"

Giải đáp các kiến nghị đại biểu nêu ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân luôn là ưu tiên hàng đầu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải đáp các kiến nghị của đại biểu tại Đại hội Công đoàn về chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đến hết năm 2025, cả nước đã và đang xây dựng 720.000 căn, hoàn thành 180.000 căn nhà ở xã hội, bao gồm 42.000 căn dành cho thuê. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương tiếp tục triển khai thêm 91.200 căn.

Dù đạt kết quả tích cực, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra thị trường vẫn lệch pha cung - cầu khi phân khúc nhà ở thương mại thì dư thừa, giá thành quá cao so với thu nhập, trong khi tâm lý người dân phần lớn vẫn thích mua đứt để sở hữu hơn là thuê nhà.

Thực hiện Kết luận 64 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ Xây dựng xác định phát triển nhà ở cho thuê dài hạn là chiến lược cốt lõi nhằm dịch chuyển tư duy xã hội từ mua nhà sở hữu sang thuê nhà dài hạn với giá phù hợp dưới sự quản lý của Nhà nước. Theo đó, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế thông qua việc sơ kết Chỉ thị của Ban Bí thư, nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Song song đó, Nhà nước sẽ huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của ngân sách để lo cho công tác giải phóng mặt bằng, miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất, hỗ trợ một phần kết cấu hạ tầng khu vực và tung ra các gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

Bộ Xây dựng cũng cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy hoạch, bắt buộc các dự án phải tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và các thiết chế văn hóa, y tế, trường học đi kèm. Mục tiêu đặt ra là quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, giải quyết nhu cầu an cư bền vững cho khoảng 4 triệu công nhân trên cả nước.