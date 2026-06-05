Úc: Triệt phá đường dây nuôi côn trùng, thu giữ 100.000 con gián

TPO - Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã triệt phá một đường dây nuôi gián bất hợp pháp ở vùng nông thôn Úc, thu giữ một lượng lớn gián trị giá hơn 100.000 USD.

Hơn 100.000 con gián nhập lậu đã được phát hiện trong một cuộc đột kích vào một cơ sở nhân giống thương mại ở thị trấn Bathurst, phía tây Sydney, Bộ Môi trường Úc cho biết ngày 5/6.

Số gián này chủ yếu thuộc loài Madagascar và Dubia - một loài côn trùng được nuôi để làm thức ăn cho thằn lằn cảnh. Giá trị của lô côn trùng này ước tính khoảng 140.000 USD.

Hình ảnh cho thấy một trong những con gián Madagascar bị thu giữ lớn đến mức gần như che kín hoàn toàn lòng bàn tay của một người trưởng thành.

“Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học độc đáo của Úc và xử lý các hành vi vi phạm luật môi trường quốc gia”, một phát ngôn viên của Bộ Môi trường cho biết. “Chúng tôi đã phát hiện việc nhân giống và buôn bán bất hợp pháp các loài gián ngoại lai, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp kinh doanh thú cưng và chủ nuôi thú cưng”.

Sau vụ thu giữ, giới chức Úc hiện đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tiêu diệt số gián này, một loài côn trùng cứng cáp đến mức người ta đồn rằng chúng có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân.

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