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Lấy mẫu ADN gần 6.000 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Hoàng Nam

TPO - Sáng 5/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trước khi triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lấy mẫu, bảo đảm tính khoa học, chính xác và trang nghiêm.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu phẩm đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Đồng thời, các đơn vị sẽ hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật để phục vụ công tác giám định ADN.

Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lấy mẫu, bảo đảm tính khoa học, chính xác và trang nghiêm. Toàn bộ phần mộ được lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường, bao gồm vị trí mộ, nội dung bia mộ, mẫu phẩm và các hồ sơ liên quan.

Việc số hóa dữ liệu đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Với quyết tâm chính trị cao, các lực lượng tham gia phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu phẩm đối với toàn bộ 5.929 phần mộ theo kế hoạch đề ra, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ và thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Hoàng Nam
#tìm kiếm #quy tập #hài cốt liệt sĩ #Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 #giám định ADN #Quảng Trị

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