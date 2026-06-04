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Đoàn đại biểu TPHCM, Bộ Quốc phòng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngô Tùng

TPO - Đoàn đại biểu đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào, lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 4/6, đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến – Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” đã tổ chức dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

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Các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo chủ trì buổi lễ.

Tham gia đoàn đại biểu còn có Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Trung tướng Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thảo; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Ủy viên Ban Chỉ đạo Hội thảo.

Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào, lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức sẽ diễn ra ngày mai, 5/6.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), 60 năm Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (17/7/1966-17/7/2026).

Ngô Tùng
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh #tượng đài Bác #biết ơn #sự nghiệp giải phóng dân tộc #Bộ Quốc phòng #Thành ủy TPHCM

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