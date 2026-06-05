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Thế giới

Triều Tiên và Trung Quốc xác nhận chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình

Bình Giang

TPO - Hôm nay (5/6), Bình Nhưỡng và Bắc Kinh xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên trong tuần tới. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng sau gần 7 năm.

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Màn hình TV ở một nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, phát tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên, ngày 5/6. (Ảnh: AP)

Theo các hãng thông tấn của hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 - 9/6. Lần gần nhất ông tới Bình Nhưỡng là vào tháng 6/2019.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh.

Trong những năm gần đây, ông Kim Jong Un ưu tiên phát triển quan hệ với Nga thông qua việc cử lực lượng hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, gần đây ông cũng tăng cường gắn kết với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất và là nhà cung cấp viện trợ chủ yếu của Triều Tiên.

Ông Tập và ông Kim gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái, cam kết hỗ trợ lẫn nhau cũng như tăng cường hợp tác. Ông Kim khi đó tới thủ đô của Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh cùng nhiều lãnh đạo nước ngoài khác, trong đó có ông Putin.

Các chuyên gia cho rằng ông Kim đang tìm kiếm sự công nhận quốc tế đối với vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên, từ đó có thể yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu cuối cùng của Bình Nhưỡng có thể là thúc đẩy các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí với Mỹ nhằm đổi lấy những nhượng bộ từ Washington.

Ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với ông Kim. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên đáp lại rằng Mỹ trước hết phải từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa như một điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Nga và Trung Quốc - đều có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước đây từng cản trở nỗ lực của Mỹ và các nước khác nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Tại cuộc gặp ở Bắc Kinh tháng trước, ông Putin và ông Tập bày tỏ việc phản đối các biện pháp “cô lập về đối ngoại, trừng phạt kinh tế, gây sức ép quân sự và các phương thức khác đe dọa an ninh” của Mỹ đối với Triều Tiên, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết.

Bình Giang
Theo AP
#Triều Tiên #Tập Cận Bình #Hạt nhân #Kim Jong Un #Bán đảo Triều Tiên

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