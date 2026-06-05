Người phụ nữ ngại đi khám khiến khối u ở ngực to bằng quả bưởi gây đau đớn

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện K cảnh báo, nhiều trường hợp u vú dù lành tính nhưng nếu chậm phát hiện và điều trị vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Mang khối u vú khổng lồ suốt một năm vì ngại đi khám, nữ bệnh nhân 50 tuổi chỉ tìm đến bệnh viện khi khối u phát triển quá lớn, gây đau tức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Người bệnh là V.T.M.A. (50 tuổi, quê Ninh Bình). Theo các bác sĩ, trước khi nhập viện, bệnh nhân đã phát hiện vùng ngực phải xuất hiện khối bất thường và có dấu hiệu to nhanh. Tuy nhiên, do tâm lí e ngại, chị không đi khám mà cố chịu đựng suốt thời gian dài. Chỉ đến khi khối u phát triển quá lớn, gây căng tức, đau đớn và cản trở sinh hoạt thường ngày, chị mới tới Bệnh viện K thăm khám.

Bệnh nhân trước khi phẫu thuật mang trên ngực khối u khổng lồ gây đau đớn.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có khối u xơ tuyến vú phải kích thước rất lớn, đường kính khoảng 25cm, tương đương quả bưởi. Hai bên ngực mất cân đối rõ rệt do khối u phát triển quá mức ở tuyến vú phải.

TS.BS Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng toàn trạng ổn định nhưng khối u đã tiến triển trong thời gian dài, có nguy cơ vỡ và chảy máu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cũng như tâm lý người bệnh.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật loại bỏ toàn bộ khối u, đồng thời cố gắng bảo tồn tuyến vú. Ca mổ được chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm kiểm soát nguy cơ mất máu do khối u có kích thước quá lớn.

Ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách thành công khối u đường kính 26cm, nặng khoảng 3,5kg và vẫn giữ được tuyến vú cho bệnh nhân. Theo TS.BS Phạm Hồng Khoa, việc người bệnh chậm đi khám vì tâm lí e ngại là điều đáng tiếc. Nếu phát hiện và điều trị từ giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ, việc can thiệp sẽ đơn giản hơn nhiều, quá trình hồi phục cũng nhanh hơn, đồng thời giảm gánh nặng tâm lí cho người bệnh.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được can thiệp kịp thời, những khối u lớn có thể dẫn tới nguy cơ loét, vỡ, chảy máu, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định. Người bệnh và gia đình vui mừng khi không còn mặc cảm vì hai bên ngực chênh lệch quá lớn, đồng thời việc sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên thuận lợi hơn. Các bác sĩ đã hướng dẫn chế độ chăm sóc, vệ sinh sau mổ và dinh dưỡng phù hợp để người bệnh phục hồi tốt. Dự kiến sau khoảng 5-7 ngày, vết mổ sẽ ổn định nếu được chăm sóc đúng cách và kiểm soát nhiễm trùng tốt.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo phụ nữ cần chủ động theo dõi sức khỏe, khám định kỳ và chú ý những bất thường ở tuyến vú. Khi phát hiện khối bất thường, đau tức hoặc thay đổi hình dạng tuyến vú, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng gây khó khăn cho việc điều trị.

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