Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[Clip]: Phá cửa cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm

Nguyễn Dũng

TPO - Đám cháy bùng phát tại căn nhà kết hợp kinh doanh quán ăn trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, TPHCM vào đêm 4/6. Lực lượng an ninh cơ sở và người dân đã phá cửa để cứu 6 người mắc kẹt bên trong.

Clip lực lượng an ninh cơ sở và người dân phá cửa cuốn, cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt của căn nhà, nơi chứa bàn ghế và nhiều vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống vào lúc khoảng 22 giờ đêm 4/6.

Thời điểm xảy ra sự cố, phía trước căn nhà được khóa kín bằng hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo, khiến khói đen nhanh chóng bao trùm các tầng trên, nơi có 6 thành viên trong gia đình đang nghỉ ngơi.

img-9160.jpg
img-9159.jpg
img-9158.jpg
Hình ảnh lực lượng chức năng cùng người dân cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Nghe tiếng tri hô cầu cứu, lực lượng an ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng có mặt cùng người dân mang bình chữa cháy đến hiện trường. Do cửa cuốn bị khóa chặt, lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp phá cửa cuốn, cắt khóa cửa sắt kéo để tạo lối thoát khói và tiếp cận khu vực cháy.

Song song với việc sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế ngọn lửa, lực lượng an ninh cơ sở hướng dẫn những người mắc kẹt thoát ra ngoài bằng lối đi qua nhà bên cạnh. Toàn bộ 6 người trong gia đình được đưa ra ngoài an toàn.

img-9161.jpg
Hình ảnh cửa cuốn bị phá để cứu người.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh tại tầng trệt bị cháy và hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã ngay lập tức điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chuyên nghiệp đến nơi, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn nên không phải triển khai chữa cháy.

Một người dân trong căn nhà cho biết tầng trệt được cho thuê để kinh doanh quán ăn, còn gia đình sinh sống tại các tầng trên. Trước thời điểm xảy ra cháy, người thuê mặt bằng vừa dọn dẹp, đóng cửa quán và rời đi.

Hiện Công an phường Bình Phú đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Dũng
#Cháy nhà #Vụ cháy nhà xưởng công nghiệp #Phòng cháy chữa cháy tại nhà #Cháy nhà trọ kết hợp kinh doanh #PCCC #Cháy cửa hàng ăn uống #An ninh cơ sở #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe