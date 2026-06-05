[Clip]: Phá cửa cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm

TPO - Đám cháy bùng phát tại căn nhà kết hợp kinh doanh quán ăn trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, TPHCM vào đêm 4/6. Lực lượng an ninh cơ sở và người dân đã phá cửa để cứu 6 người mắc kẹt bên trong.

Clip lực lượng an ninh cơ sở và người dân phá cửa cuốn, cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy giữa đêm.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt của căn nhà, nơi chứa bàn ghế và nhiều vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống vào lúc khoảng 22 giờ đêm 4/6.

Thời điểm xảy ra sự cố, phía trước căn nhà được khóa kín bằng hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo, khiến khói đen nhanh chóng bao trùm các tầng trên, nơi có 6 thành viên trong gia đình đang nghỉ ngơi.

Hình ảnh lực lượng chức năng cùng người dân cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Nghe tiếng tri hô cầu cứu, lực lượng an ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng có mặt cùng người dân mang bình chữa cháy đến hiện trường. Do cửa cuốn bị khóa chặt, lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp phá cửa cuốn, cắt khóa cửa sắt kéo để tạo lối thoát khói và tiếp cận khu vực cháy.

Song song với việc sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế ngọn lửa, lực lượng an ninh cơ sở hướng dẫn những người mắc kẹt thoát ra ngoài bằng lối đi qua nhà bên cạnh. Toàn bộ 6 người trong gia đình được đưa ra ngoài an toàn.

Hình ảnh cửa cuốn bị phá để cứu người.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh tại tầng trệt bị cháy và hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã ngay lập tức điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chuyên nghiệp đến nơi, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn nên không phải triển khai chữa cháy.

Một người dân trong căn nhà cho biết tầng trệt được cho thuê để kinh doanh quán ăn, còn gia đình sinh sống tại các tầng trên. Trước thời điểm xảy ra cháy, người thuê mặt bằng vừa dọn dẹp, đóng cửa quán và rời đi.

Hiện Công an phường Bình Phú đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.