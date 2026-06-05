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Nữ sinh lớp 8 đi chăn bò thuê bị sét đánh tử vong

Tiền Lê

TPO - Em K.H.L. (học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đi chăn bò thuê tại cánh đồng trên địa bàn xã, trong lúc tìm nơi trú mưa không may bị sét đánh trúng.

Ngày 5/6, UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau buồn với gia đình nữ sinh K.H.L. (SN 2011, trú làng Ia Khưng, xã Chư Pưh), tử vong do sét đánh khi đang chăn bò.

Theo đó, chiều 4/6, em K.H.L. chăn bò thuê tại cánh đồng trên địa bàn xã. Thời điểm này khu vực em chăn bò bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét. Trong lúc tìm nơi trú mưa, em L. không may bị sét đánh. Dù được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

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Nơi nữ sinh L. bị sét đánh.

Được biết, em L. vừa hoàn thành chương trình lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Trãi. Gia đình em thuộc diện khó khăn nên sau giờ học, em đi chăn bò thuê phụ giúp bố mẹ.

UBND xã Chư Pưh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những trận mưa dông đầu mùa thường kèm theo sấm sét, cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc đứng đơn độc.

Tiền Lê
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