Điều tra thi thể nam giới trôi dạt bất thường vào bờ biển ở Quảng Trị

TPO - Sáng 5/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc thi thể một nam giới trú ở xã miền núi nhưng lại được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt gần bờ biển nên trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nam giới được phát hiện tại bờ biển xã Bắc Trạch.

Tại hiện trường, nạn nhân có chiều cao khoảng 1,65 m, tóc đen, mặc quần jean, áo phông màu đen, chân mang tất đen. Đáng chú ý, trên phần ngực nạn nhân có dây màu trắng được buộc thắt. Bên cánh tay trái có hình xăm nhận dạng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần nạn nhân có một ví da màu đen chứa một số giấy tờ tùy thân. Kết quả xác minh ban đầu xác định nạn nhân là anh V.V.C. (SN 1987), trú tại thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Bắc Trạch tiến hành bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

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