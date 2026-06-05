Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng

TPO - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định số 53 kiện toàn thành viên Hội đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo quyết định, các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:

Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, thay ông Nguyễn Hải Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Chủ tịch Hội đồng, thay ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

56pttc1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: VGP

Các Ủy viên Hội đồng gồm:

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Ủy viên Hội đồng thay ông Võ Minh Lương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng thay ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Ủy viên Hội đồng thay ông Đỗ Thành Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp thực hiện xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, thu hút nguồn lực tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh…

Luân Dũng
#Phó Thủ tướng #Hội đồng #phổ biến pháp luật #hỗ trợ pháp lý #doanh nghiệp nhỏ #Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu #Chủ tịch Hội đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe