Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định số 53 kiện toàn thành viên Hội đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo quyết định, các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:

Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, thay ông Nguyễn Hải Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Chủ tịch Hội đồng, thay ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: VGP

Các Ủy viên Hội đồng gồm:

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Ủy viên Hội đồng thay ông Võ Minh Lương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng thay ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Ủy viên Hội đồng thay ông Đỗ Thành Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp thực hiện xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cơ quan này cũng có nhiệm vụ trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, thu hút nguồn lực tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh…