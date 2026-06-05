Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TPO - Sáng 5/6, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ngày 4/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền. Hội nghị đã tiến hành bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ và bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 15 ủy viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn quê Thanh Hóa, là tiến sĩ Quản lý kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội hai khóa XV, XVI.

Ông có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn, từng giữ các chức vụ Phó ban Thanh niên trường học, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Tháng 11/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 9/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Khi đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước (43 tuổi). Trong thời gian công tác tại địa phương, ông cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, GRDP của tỉnh đạt gần 233.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.700 USD, gấp khoảng 1,3 lần mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 (trước sáp nhập) khoảng 250.000 tỷ đồng.

Tháng 7/2025, sau khi Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất thành tỉnh Bắc Ninh mới, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia nghiên cứu và tham mưu các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 5/3/2026, ông được Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, ba ngày sau khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan này.

Sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục lãnh đạo tổ chức công đoàn trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ dài hạn, tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng cũng đồng thời được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XIV.

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