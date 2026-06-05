Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, The ESME bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai

Từ một dự án được nghiên cứu từ năm 2014, trải qua nhiều năm giải phóng mặt bằng, biến động của thị trường bất động sản và những thách thức khách quan của nền kinh tế, The Esme hiện đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai với mục tiêu ra mắt thị trường trong quý I/2027.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, hành trình của một dự án quy mô lớn thường không chỉ được tính bằng thời gian xây dựng mà còn là quá trình chuẩn bị kéo dài về pháp lý, quỹ đất, nguồn lực tài chính và hạ tầng kỹ thuật. The Esme là một trong những dự án như vậy.

Theo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương, dự án được nghiên cứu từ năm 2014 với định hướng phát triển thành tổ hợp đô thị - thương mại hiện đại tại cửa ngõ khu Đông TP.HCM.

Tuy nhiên, cũng như nhiều dự án quy mô lớn khác trên thị trường, quá trình triển khai phải đối mặt với không ít khó khăn.

Thách thức lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài trong nhiều năm. Đối với các dự án đô thị có quy mô lớn, việc tạo lập quỹ đất sạch luôn là bài toán đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực và sự kiên trì. Không chỉ bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chủ đầu tư còn phải thực hiện nhiều công việc liên quan đến công tác vận động, tạo sự đồng thuận và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

The Esme được phát triển trên khu đất rộng hơn 43.000m². Sau nhiều năm nỗ lực, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành vào năm 2022, tạo tiền đề để dự án bước sang giai đoạn triển khai đồng bộ.

Khoảng thời gian đó cũng là lúc thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động. Từ tác động của đại dịch Covid-19, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đến việc giá vật liệu xây dựng tăng mạnh đã khiến chi phí đầu tư của nhiều dự án gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó là những thay đổi trong hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai và xây dựng, đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định mới.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong suốt quá trình triển khai, doanh nghiệp luôn kiên trì theo đuổi định hướng phát triển dự án theo hướng bài bản, ưu tiên hoàn thiện pháp lý, bảo đảm chất lượng hạ tầng và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tiến độ dự án trong giai đoạn nhiều biến động là sự đồng hành của các đối tác tài chính.

Theo chủ đầu tư, HDBank là đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển dự án The Esme, hỗ trợ các giải pháp tài chính nhằm bảo đảm nguồn lực triển khai. Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn những năm gần đây, sự hỗ trợ này góp phần giúp doanh nghiệp duy trì tiến độ đầu tư và từng bước đưa dự án bước sang giai đoạn tăng tốc thi công.

Sau nhiều năm chuẩn bị, đến nay dự án đã bước sang giai đoạn tăng tốc triển khai.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện tại khu cao tầng (Zone A) đang triển khai thi công các hạng mục cọc, tường vây và tầng hầm. Khu thấp tầng cũng đang được xây dựng đồng bộ theo kế hoạch. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện và đang chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu với cơ quan quản lý nhà nước.

Việc đồng thời triển khai nhiều hạng mục được xem là dấu mốc quan trọng của dự án sau thời gian dài hoàn thiện các điều kiện về mặt bằng, pháp lý và nguồn lực đầu tư.

The Esme tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1K, thuộc phường Đông Hòa, khu vực được xem là cửa ngõ kết nối TP.HCM với Đồng Nai và Bình Dương trước đây.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối với Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến Metro số 1 và Vành đai 3. Theo giới chuyên môn, đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhờ sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục và công nghệ.

Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 43.000m² với 4 tòa tháp căn hộ cao cấp cao 39 tầng, 3 tầng hầm, 81 căn nhà phố thương mại, 42 căn nhà phố tái định cư cùng hệ thống tiện ích đồng bộ. Theo quy hoạch, The Esme hướng tới mô hình đô thị tích hợp với không gian sống hiện đại, hệ thống cây xanh, các tiện ích nội khu và khu sinh hoạt cộng đồng được bố trí hài hòa nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Điểm nhấn nổi bật là khối trung tâm thương mại rộng hơn 22.000m² được bố trí tại tòa HHCT1. Theo định hướng phát triển, khu vực này sẽ được khai thác theo mô hình tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại với các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm, góp phần hình thành một điểm đến mới cho cư dân dự án cũng như cộng đồng dân cư khu vực lân cận.

Bên cạnh các sản phẩm căn hộ cao cấp, chủ đầu tư định hướng phát triển hệ thống tiện ích và cảnh quan theo hướng đồng bộ, chú trọng không gian xanh và môi trường sống chất lượng cho cư dân trong tương lai.

Bên cạnh quy mô dân số dự kiến gần 4.000 cư dân trong tương lai, khu vực xung quanh dự án hiện tập trung nhiều khu dân cư và dự án nhà ở đã đi vào hoạt động như Green Square, HT Pearl, Bcons Plaza, Bcons Suối Tiên, Phú Đông Sky Garden cùng nhiều khu dân cư hiện hữu khác.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng hệ thống ký túc xá tập trung khoảng 60.000 - 70.000 sinh viên, giảng viên và người lao động được đánh giá là nguồn khách hàng tiềm năng cho các hoạt động thương mại và dịch vụ trong tương lai.

Theo doanh nghiệp, đến nay dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, The Esme nằm trong danh mục các dự án nhà ở được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu theo công bố của cơ quan chức năng TP.HCM. Đây được xem là một lợi thế trong bối cảnh khu Đông tập trung đông chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghệ cao và doanh nghiệp FDI.

Chủ đầu tư cũng cho biết dự án hiện không phát sinh nợ thuế và chưa thực hiện mở bán sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp chưa ký kết hợp tác phân phối chính thức với bất kỳ sàn giao dịch bất động sản nào.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục tiếp theo, hướng tới mục tiêu đưa dự án ra thị trường trong quý I/2027.

Sau hơn một thập kỷ chuẩn bị, The Esme đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố pháp lý, năng lực triển khai và chất lượng dự án, những dự án được chuẩn bị bài bản về hạ tầng, nguồn lực và tiến độ được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung mới cho khu Đông TP.HCM trong những năm tới./.