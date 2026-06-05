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Xã hội

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Tổng Liên đoàn Lao động lý giải đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ

Trường Phong - Phùng Linh - Như Ý

TPO - Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 không hề ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp, thậm chí ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội.

Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực. Do đó, dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.

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Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lý giải cơ sở thực tiễn của đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động. Khi thể chất và tinh thần được phục hồi, người lao động sẽ quay trở lại làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển.

Đặc biệt, lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh 2/9, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, qua quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức Công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên, công nhân lao động đều có một ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5/9.

Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, mang tính con người sâu sắc đối với cả phụ huynh lẫn con trẻ, và ngay cả các nhà trường cũng mong muốn học sinh nhận được sự đồng hành, quan tâm sát sao của cha mẹ trong ngày đầu năm học mới. Vì vậy, khi các điều kiện thực tiễn cho phép, cơ quan chức năng nên nghiên cứu quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này vào luật pháp để người lao động được thụ hưởng.

Đối với băn khoăn về việc đội ngũ giáo viên vẫn phải làm việc trong ngày khai giảng, đại diện Tổng Liên đoàn nhìn nhận nhóm lao động đặc thù này đã có chế độ được nghỉ ngơi trong các tháng hè.

Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã chính thức đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ mùng 2/9 đến hết mùng 5/9. Đề xuất này không chỉ đáp ứng nguyện vọng được đưa con đến trường trong ngày khai trường, mà còn là một phần trong hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các chính sách bứt phá năng suất lao động nhằm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương, bao gồm: 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, 1 ngày Chiến thắng 30/4, 1 ngày Quốc tế lao động 1/5, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9.

Từ năm 2026, sau khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được thể chế hóa, người dân chính thức có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày. Việc kiên trì kiến nghị bổ sung thêm ngày nghỉ dịp 2/9 thể hiện góc nhìn đổi mới của tổ chức Công đoàn, lấy quyền lợi an sinh, sức khỏe tinh thần của người lao động và chất lượng thế hệ tương lai làm thước đo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trường Phong - Phùng Linh - Như Ý
#nghỉ lễ #lao động #bảo vệ sức khỏe #kinh tế #Quốc khánh 2/9 #Liên đoàn Lao động

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