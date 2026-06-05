Hà Nội xem xét xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng

TPO - Hà Nội hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp về mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công; đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Ngày 5/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, hiện xã đang đề xuất UBND TP Hà Nội quy hoạch khu đất nông nghiệp tại thôn Bắc Phú thành khu giết mổ lợn tập trung và tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao. Mới đây, đơn vị đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng công nghệ cao là Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam đã làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề này. "Địa phương hoàn toàn ủng hộ và hiện nay cũng có mọi yếu tố để phát triển tổ hợp", ông Minh nói.

Trước đó vào chiều 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam về đề xuất đầu tư Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường tại buổi làm việc

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, hiện nay đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha. Mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố cho phép thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế "luồng xanh", để dự án sớm được triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Hà Nội có dân số đông, nhu cầu tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng lương thực, thực phẩm nói chung rất lớn.

Qua báo cáo của doanh nghiệp và ý kiến của các sở ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát cụ thể về quy hoạch, chính sách của Hà Nội; đánh giá toàn diện đề xuất của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá, đề nghị Công ty BAF lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Tài chính xem xét quy trình, các quy định và thẩm định để trình UBND Thành phố,

Ông Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện việc đánh giá xong trước 15/6 gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính căn cứ các quy định tham mưu đề xuất Thành phố trước 15/7. Các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các nội dung theo quy định.