Hai lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nguồn lực tinh thần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TPO - Những giá trị cốt lõi được khẳng định trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tại Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TPHCM tổ chức diễn ra ngày 5/6, ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nhìn nhận sách lược vô cùng nhạy bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Xứ ủy Nam Bộ lúc bấy giờ rất thống nhất, dù hoàn cảnh quốc tế phức tạp, điều kiện địa lý Bắc - Nam cách trở.

Các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TPHCM chủ trì Hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khi Trung ương Đảng tiến hành một loạt các đối sách với thực dân Pháp để tranh thủ hòa bình, kéo dài thời gian hòa hoãn, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc sẽ chắc chắn nổ ra, thì ở Nam bộ, Xứ ủy đã lãnh đạo nhân dân nổ súng đánh Pháp ngay từ ngày 23/9/1945.

“Quyết tâm của Nam bộ là một chủ trương táo bạo và hoàn toàn đúng theo ý định của Người. Chính sự nhạy bén và thống nhất đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả nước lập tức tiến hành kháng chiến vệ quốc ngay sau khi giành độc lập”, ông Phạm Chánh Trực nói.

Ông Trực nhấn mạnh, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chủ động và dự báo được âm mưu xâm lược của thực dân, đế quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động và linh hoạt trong thực hiện phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, cuộc đời hoạt động với nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện một tư tưởng xuyên suốt và kiên định mục tiêu, con đường của cách mạng Việt Nam: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các đồng chí nguyên lãnh Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao đổi bên lề Hội thảo.

Nguồn lực nội sinh to lớn

PGS-TS Dương Trung Ý - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh tầm vóc thời đại của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Ngày 17/7/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã vang lên trên Đài Tiếng nói Việt Nam, trở thành lời hịch cứu quốc, kết tinh ý chí sắt đá của cả một dân tộc quyết không chịu làm nô lệ.

Ngày nay, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần ấy không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là kim chỉ nam, là nguồn lực nội sinh to lớn để hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Qua đó, tiếp tục khẳng định tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, soi sáng chân lý vĩnh hằng và sứ mệnh phát triển của một dân tộc tự cường trong bối cảnh phát triển mới hiện nay.

PGS-TS Dương Trung Ý nhắc lại, từ năm 1986, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Độc lập, tự chủ về đường lối gắn liền với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đã giúp Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao, vị thế quốc tế ngày càng cao.

Động lực khơi dậy khát vọng phát triển

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi tại hội thảo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại, hai lời kêu gọi năm 1946 và năm 1966 là sự thống nhất sâu sắc về tư tưởng: ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, khát vọng thống nhất Tổ quốc, quan điểm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, làm sâu sắc thêm tư tưởng của Người trong Tuyên ngôn Độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất nhưng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong bối cảnh ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào chặng đường mới thực hiện ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc thực hiện trọn vẹn ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn là giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao nội lực và xây dựng năng lực tự chủ chiến lược.

Với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc xây dựng TPHCM trở thành nơi hội tụ tinh hoa đất nước, khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận: Nhìn lại chặng đường chiến đấu, hy sinh, dựng xây và phát triển, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi được khẳng định trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giá trị đó đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Đối với TPHCM, đó là động lực để khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện các định hướng phát triển của TPHCM theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.