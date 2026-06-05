Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ trong việc tìm kiếm giải pháp cho chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ giúp chấm dứt căng thẳng hiện nay tại Trung Đông.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm thứ Năm (4/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu và đang thu hút sự tập trung lớn của Mỹ.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, trong khi xung đột Ukraine mang tính khu vực, những diễn biến xung quanh Iran có tác động rộng lớn hơn đối với an ninh quốc tế.

f6ae2e05-fd9c-4b1f-95c7-38395cb461fb.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính sách của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ giúp mở đường cho một con đường ngoại giao.

"Chúng tôi hy vọng cuộc tìm kiếm này sẽ kết thúc với kết quả tích cực, cuộc xung đột sẽ được chấm dứt và giải quyết. Nếu có bất cứ điều gì phụ thuộc vào Nga, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ", ông Putin lưu ý.

Tổng thống Nga nhắc lại sự ủng hộ của Moscow đối với giải pháp ngoại giao cho những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, đề xuất uranium làm giàu của Iran có thể được pha loãng và sử dụng cho mục đích hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Trong tương lai, uranium này có thể được pha loãng và sử dụng cho các chương trình hạt nhân hòa bình ở Iran dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế và IAEA", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết Moscow vẫn duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan và sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nhằm đạt được một giải pháp lâu dài. Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga từng kêu gọi Tehran kiềm chế hoạt động quân sự nhằm vào các quốc gia Ả Rập.

Quỳnh Như
Anadolu, CNN
#Nga #Iran #hạt nhân #ngoại giao #Diễn đàn kinh tế #St. Petersburg

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe