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Để không bị động trước 'bão' thông tin trên không gian mạng

Thu Hiền

TPO - Trước sự bùng nổ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và dòng chảy thông tin đa chiều, công tác dư luận xã hội được xác định phải đổi mới mạnh mẽ để chủ động định hướng thông tin, tạo đồng thuận xã hội và không bị động trước những tác động trên không gian mạng.

Ngày 5/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là cán bộ, cộng tác viên dư luận xã hội trong cả nước.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định, công tác dư luận xã hội là cầu nối quan trọng giữa “ý Đảng, lòng dân”, giúp Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là phương thức quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Công tác dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt thông tin mà cần nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và dự báo. Việc nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn, nguy cơ phát sinh điểm nóng để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin được xem là nhiệm vụ ngày càng quan trọng”, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

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Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thông tin về tình hình an ninh, trật tự thời gian tới; các quan điểm mới trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về những cơ hội và thách thức đặt ra đối với công tác dư luận xã hội trong thời đại số. Bên cạnh những thuận lợi từ công nghệ và mạng xã hội, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các thế lực thù địch lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

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Hơn 300 đại biểu là cán bộ, cộng tác viên dư luận xã hội trong cả nước tham gia hội nghị.

Hội nghị nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới. Chỉ thị xác định công tác dư luận xã hội là nội dung quan trọng của công tác tư tưởng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đồng thời yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu thực tiễn và thành thạo ứng dụng công nghệ.

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao Bằng khen cho 17 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Thu Hiền
#dư luận xã hội #bảo vệ mạng #an ninh mạng #thông tin sai lệch #công tác tuyên giáo #Chỉ thị 47

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