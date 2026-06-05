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Dạo chơi ở bãi đá, cô gái trượt chân rơi xuống dòng nước xiết

Tiền Lê

TPO - Trong lúc xuống gần sông để chơi, chị M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) không may bị trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, luồng nước xoáy chảy xiết trên sông Sê San.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực tìm kiếm chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) mất tích do nước cuốn trôi trên sông Sê San.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/6, chị Đ.T.H.M. cùng gia đình ăn uống ở bãi đá gần bờ sông Sê San thuộc làng Bi, xã Ia O. Trong lúc xuống gần sông để chơi, chị M. không may bị trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu. Mọi người có mặt tại đây xuống cứu, tìm kiếm nhưng không thấy.

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Khúc sông nơi chị M. bị trượt chân ngã xuống.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia O chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O và người dân tổ chức tìm kiếm.

Do đoạn sông rộng, nước sâu, địa hình rất phức tạp với nhiều luồng nước xoáy chảy xiết, nhiều đá nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đã cử thợ lặn cùng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Tiền Lê
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