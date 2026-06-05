Đắk Lắk thí điểm khám sức khỏe miễn phí tại 4 xã, phường trước khi triển khai toàn dân

TPO - Hàng trăm người dân Đắk Lắk phấn khởi tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần đầu được tổ chức tại địa phương. Chương trình góp phần phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngày 5/6, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 tại 4 địa phương gồm phường Tân An, phường Tuy Hòa, xã Krông Bông và xã Đồng Xuân với chủ đề "Khám sức khỏe định kỳ - Chủ động phòng bệnh - Nâng cao chất lượng cuộc sống".

Tại phường Tân An, ngay trong ngày đầu triển khai đã có 120 người cao tuổi tham gia khám sức khỏe tổng quát. Không khí tại Trạm Y tế phường diễn ra sôi nổi khi đông đảo người dân hào hứng đến kiểm tra sức khỏe, tư vấn bệnh lý và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Rất đông bà con được khám bệnh định kỳ.

Bà H'Pơt Byă (61 tuổi, buôn Kmrơng A, phường Tân An) cho biết, nhiều năm qua bà mắc các bệnh như thoát vị đĩa đệm, huyết áp, dạ dày, tim mạch. Trước đây chỉ khi đau nặng hoặc có biểu hiện bất thường bà mới đến cơ sở y tế thăm khám.

"Được Nhà nước tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí thế này tôi rất mừng. Đi khám mới biết tình trạng sức khỏe của mình để điều trị kịp thời", bà H'Pơt Byă chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Y Winh Êban (70 tuổi) - Bí thư Chi bộ buôn Kmrơng B, phường Tân An cho rằng, chủ trương khám sức khỏe định kỳ mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân, nhất là người cao tuổi.

"Trước đây nhiều người có tâm lý có bệnh mới đi khám nên không ít trường hợp phát hiện bệnh quá muộn, chi phí điều trị rất cao, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Nay được khám định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, điều trị hiệu quả hơn", ông Y Winh nói.

Bác sĩ thực hiện kiểm tra, khám sức khỏe cho người dân.

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đã huy động đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đến trực tiếp Trạm Y tế phường Tân An để phối hợp triển khai chương trình.

Theo ông Thành, người dân được khám đầy đủ các chuyên khoa như nội, ngoại, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng... Đối với các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh viện tổ chức lấy mẫu tại chỗ, sau đó liên tục vận chuyển về bệnh viện để thực hiện xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian ngắn nhất.

"Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng tôi mong muốn thực hiện một cách thực chất, không chạy theo hình thức. Mục tiêu là đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người dân, phát hiện bệnh lý để tư vấn, quản lý và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp", ông Thành nói.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phát biểu tại lễ phát động ở phường Tân An, ông Nguyễn Hữu Vũ Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho hay, toàn tỉnh có hơn 3 triệu dân, trong đó có nhiều đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ không chỉ là thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo ông Quang, đây cũng là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm mọi người dân, không phân biệt giàu nghèo hay địa bàn cư trú, đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm người dân, nhất là nhóm yếu thế, được tiếp cận đầy đủ chương trình.

Ngành Y tế huy động tối đa nguồn lực, tổ chức khám lưu động khoa học, cập nhật kịp thời dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử; các địa phương phối hợp chặt chẽ, chịu trách nhiệm về tiến độ và tỷ lệ người dân tham gia.

Sau thí điểm tại 4 địa phương, tỉnh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình và triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.