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Pháp luật

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Chủ doanh nghiệp buôn hàng giả, để ngoài sổ sách 379 tỷ đồng doanh thu

Huỳnh Thủy

TPO - Một chủ doanh nghiệp kinh doanh nhôm kính ở Đắk Lắk bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng giả, đồng thời bị phát hiện để ngoài sổ sách kế toán gần 379 tỷ đồng doanh thu.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) về 2 hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”; Trương Nam Nguyên (37 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

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Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với 2 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Ông Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật; còn Nguyên là nguyên Giám đốc kinh doanh của công ty.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu, hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế cho Ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Nhôm kính #Đắk Lắk #buôn hàng giả #kế toán #doanh thu

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