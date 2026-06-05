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Truyền hình trực tiếp phẫu thuật phục hồi 'bản lĩnh đàn ông'

Vân Sơn

TPO - Hai ca phẫu thuật thị phạm được truyền hình trực tiếp từ Khu Kỹ thuật cao của Bệnh viện Bình Dân TPHCM do chuyên gia nước ngoài thực hiện trong khuôn khổ chương trình Hội thảo Nam khoa chuẩn châu Âu 2026.

Ngày 5/6, báo cáo tại Hội thảo Nam khoa chuẩn châu Âu 2026 diễn ra tại Bệnh viện Bình Dân TPHCM, BS Anna Ricapito (Đại học Foggia, Ý) cho biết, có tới 60-85% nam giới gặp tình trạng rối loạn cương dương sau các cuộc phẫu thuật vùng chậu.

Nếu không được điều trị phục hồi, tỷ lệ tự hồi phục chức năng cương tự nhiên sau hai năm chỉ dưới 20%.

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Sau các cuộc phẫu thuật lớn ở vùng chậu, nam giới thường đối mặt với tình trạng rối loạn cương dương

Đây là nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân rơi vào mặc cảm, lo âu kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân và chất lượng sống sau điều trị. Trong khi đó, y học hiện đại đã chứng minh việc can thiệp sớm có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng phục hồi.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia châu Âu, khoảng 4 tuần sau phẫu thuật được xem là “cửa sổ vàng” để bắt đầu các chương trình phục hồi chức năng dương vật. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm duy trì tuần hoàn máu, bảo tồn oxy mô và ngăn ngừa tình trạng xơ hóa thể hang - nguyên nhân khiến chức năng cương suy giảm lâu dài.

Các phác đồ hiện nay kết hợp nhiều biện pháp như sử dụng thuốc ức chế PDE5 hằng ngày, thiết bị hút chân không (VED) hoặc tiêm thuốc giãn mạch vào thể hang (ICI). Việc điều trị được cá thể hóa tùy theo từng người bệnh nhằm đạt hiệu quả phục hồi tối ưu.

Không chỉ tập trung vào phục hồi chức năng sau điều trị ung thư, hội thảo còn cập nhật nhiều kỹ thuật nam khoa tiên tiến đang được ứng dụng tại các trung tâm lớn trên thế giới.

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Cuộc phẫu thuật thị phạm được các chuyên gia hàng đầu thế giới thực hiện, tường thuật trực tiếp tại sự kiện

Phẫu thuật thị phạm

Điểm nhấn của chương trình là các ca phẫu thuật thị phạm truyền hình trực tiếp từ Khu Kỹ thuật cao của Bệnh viện Bình Dân. Tại đây, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam cùng thảo luận, phân tích các trường hợp lâm sàng phức tạp, phối hợp thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ trong nước.

Trong đó, trường hợp bệnh nhân N.V.S (58 tuổi, quê Vĩnh Long) từng được đặt thể hang nhân tạo do rối loạn cương dương nặng. Sau gần ba năm hoạt động hiệu quả, hệ thống gặp sự cố cơ học do rò rỉ dịch. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Carlo Bettocchi, chuyên gia nam khoa hàng đầu đến từ Ý, đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật thay thế toàn bộ hệ thống thể hang nhân tạo cho người bệnh.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.S. (55 tuổi, ngụ Đồng Tháp) mắc bệnh Peyronie khiến dương vật cong gập tới 45 độ, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt vợ chồng. Các chuyên gia đã thực hiện kỹ thuật chỉnh sửa độ cong kết hợp xử lý mảng xơ, giúp khôi phục chức năng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Ngoài ra, kỹ thuật nội soi nạo hạch bẹn hỗ trợ qua video (VEIL) trong điều trị ung thư dương vật cũng được giới thiệu như một bước tiến quan trọng. So với phẫu thuật mở truyền thống, phương pháp này giúp giảm nguy cơ hoại tử da, nhiễm trùng và rút ngắn thời gian hồi phục sau mổ.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của nam khoa hiện đại cho thấy mục tiêu điều trị ngày nay không chỉ là cứu sống người bệnh mà còn giúp họ duy trì chất lượng sống, sự tự tin và hạnh phúc gia đình sau điều trị.

Hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về Nam khoa 2026 do Bệnh viện Bình Dân TPHCM phối hợp cùng Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu quốc tế trong lĩnh vực nam khoa và tiết niệu.

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, chương trình không chỉ tập trung vào các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là nâng cao chất lượng sống toàn diện cho nam giới, từ bảo tồn khả năng sinh sản ở bệnh nhân ung thư đến chăm sóc các vấn đề tâm lý của người bệnh và bạn đời.

Vân Sơn
#Phục hồi chức năng sau phẫu thuật vùng chậu #Chữa rối loạn cương dương và các kỹ thuật tiên tiến #Hội thảo Nam khoa chuẩn châu Âu 2026 #Phẫu thuật nội soi và kỹ thuật mới trong nam khoa #Chăm sóc toàn diện nam giới sau điều trị ung thư

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