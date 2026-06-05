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Pháp luật

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Bắt một phó chủ tịch xã và giám đốc doanh nghiệp trong vụ lan can đá gãy đổ sau bão Yagi

Thành Đạt

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan sai phạm tại các công trình lan can đá bờ sông Hồng bị hư hỏng, gãy đổ sau bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công trình thay thế lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum).

Kết quả điều tra xác định, hệ thống lan can đá được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, các mối liên kết chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu kết dính. Một số cột đá, tấm bưng có dấu hiệu hà, phong hóa, không bảo đảm chất lượng. Sai phạm được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

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Nhiều cấu kiện đá thuộc lan can kè bờ sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum bị đứt gãy. Ảnh: Đinh Đại.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 2/6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Minh Khánh (SN 1976, trú phường Lào Cai), hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Lào Cai (trước sáp nhập), về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Giang (SN 1987, trú tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long, về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 298 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn và thi hành theo quy định.

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Đối tượng Đào Minh Khánh (áo trắng) và đối tượng Nguyễn Đức Giang. Ảnh: CACC.

Trước đó, tháng 11/2025, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ án, gồm Phạm Khắc Phương, nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai; Vũ Tuấn Anh, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San; Cao Kim Cương, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hùng Mạnh và Nguyễn Thu Hà.

Trong đó, Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh và Cao Kim Cương bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thu Hà bị điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

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Năm 2025, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ lan can đá ở đường An Dương Vương bị gãy đổ. Ảnh: CACC.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
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