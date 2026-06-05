Nghẹn lòng lễ an táng 16 liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh ở Lào và Campuchia

TPO - Sau hành trình tìm kiếm đầy gian khó, 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia đã được đưa về Tổ quốc. Trong số đó, 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều năm xa đất mẹ.

Ngày 5/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.

Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo nước bạn Lào, Campuchia và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương nơi đất bạn. Nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, nơi những cánh rừng sâu biên giới xa xôi, khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng hòa bình, độc lập và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp.

“Sự hy sinh cao cả của các đồng chí đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vun đắp tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia, mối quan hệ thủy chung, trong sáng được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ”, bà Y Ngọc xúc động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức truy điệu các liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K53 với 67 cán bộ, chiến sĩ đã vượt hàng nghìn km đường rừng, khảo sát, xác minh và xử lý gần 600 nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Kết quả, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 16 hài cốt liệt sĩ.

Trong số này, có 10 hài cốt được tìm thấy trên đất Lào và 6 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia. Đáng chú ý, 13 mẫu sinh phẩm thu được đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN, tạo cơ sở để xác định danh tính và kết nối các liệt sĩ với thân nhân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và nghĩa tình của những người làm công tác quy tập, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn, của tình đồng chí, đồng đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.

Nghi thức tiễn đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngay sau lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ, khép lại hành trình trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi đất bạn.