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Tình trạng chàng trai chăn bò từng nổi tiếng toàn cầu

Đỗ Quyên

TPO - Sau khi hình ảnh nằm viện của Sô Y Tiết lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của "chàng trai chăn bò" từng nổi tiếng toàn cầu.

Trưa 5/6, trao đổi với Tiền Phong, Sô Y Tiết cho biết những hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội thực chất được ghi lại từ vài tuần trước. Nam hiện tượng mạng nói anh đã xuất viện và tình trạng sức khỏe không nghiêm trọng.

"Tôi có bệnh thường niên nên vẫn phải ra vào bệnh viện kiểm tra, điều trị. Hiện sức khỏe ổn, không có vấn đề gì đáng lo ngại", Sô Y Tiết chia sẻ.

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Sô Y Tiết cho biết anh nhập viện từ vài tuần trước, hiện sức khỏe đã ổn định và xuất viện.

Sô Y Tiết từng chia sẻ anh mắc bệnh lao phổi từ nhỏ. Theo anh, cuộc sống hiện tại vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh việc duy trì các nội dung trên mạng xã hội, Sô Y Tiết tiếp tục công việc quen thuộc là hát số và hát mừng sinh nhật theo đặt hàng. Thu nhập trung bình mỗi tháng từ 5-10 triệu đồng.

Nam hiện tượng mạng cho biết nguồn thu từ các nền tảng số không còn cao như trước do mức độ cạnh tranh ngày càng lớn. Dù vậy, thu nhập hiện tại vẫn đủ để anh và gia đình trang trải cuộc sống. Hiện Sô Y Tiết sinh sống cùng gia đình tại thị xã Vân Canh, Bình Định (nay là Gia Lai).

Ngày 4/6, Sô Y Tiết gây chú ý khi đăng tải tâm thư bằng tiếng Anh trên trang Instagram có 1,7 triệu người theo dõi. Trong bài viết, anh nhắc đến cuộc chiến với bệnh tật và bày tỏ sự đồng cảm những hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.

"Nỗi đau khi phải chiến đấu với bệnh tật chỉ là thử thách nhỏ. Tôi hiểu cảm giác đói khát. Bởi vì tôi từng là một người ăn xin ở chợ và thành phố, ngủ dưới gầm cầu vào những đêm giông bão", anh viết.

Chia sẻ của Sô Y Tiết nhận được nhiều được gần 100.000 lượt tương tác cùng hơn 6.000 bình luận. Nhiều người gửi lời động viên, chúc anh sớm hồi phục sức khỏe.

Sô Y Tiết sinh năm 1988, quê Gia Lai. Anh trở thành hiện tượng mạng vào cuối năm 2020 nhờ những video vừa chăn bò vừa đếm số bằng tiếng Anh. Các clip của anh nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Tên tuổi của Sô Y Tiết còn vượt ra ngoài phạm vi Việt Nam khi được nhiều ngôi sao quốc tế như Chris Brown, Wiz Khalifa, Snoop Dogg… chia sẻ trên trang cá nhân.

Đỗ Quyên
#sức khỏe #hiện tượng mạng #Gia Lai #Sô Y Tiết

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