Video hát xẩm của thiếu tá công an gây sốt

Những ngày gần đây, video hát xẩm tuyên truyền về tác hại của cờ bạc do công an phường Dương Nội (Hà Nội) đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Video dài hơn 3 phút, ghi nhận hơn 10 triệu lượt xem sau khoảng 4 ngày đăng tải. Video này ra đời nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động.

Trên trang Facebook Bộ Công an, hàng trăm nghìn lượt yêu thích cùng hơn 20.000 bình luận tích cực cho thấy sự ủng hộ của người dân với sản phẩm tuyên truyền độc đáo, sáng tạo.

Video tuyên truyền pháp luật bằng nghệ thuật truyền thống gây sốt. Nguồn: Công an phường Dương Nội.

Video mở đầu bằng những câu hát mang màu sắc dân gian nhưng được lồng ghép ngôn ngữ hiện đại như “Hôm nay thấy mệt rã rời/ Ghi ngay con số đổi đời được không?... Ôi cờ bạc là bác thằng bần. Điện thoại cầm ngang thì đời còn khổ".

Màn thể hiện tự tin, chuyên nghiệp của Thiếu tá Đặng Quốc Hùng và Đại úy Đỗ Thị Nga nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Những từ ngữ hiện đại, dễ dàng tiếp cận giới trẻ cũng được lồng ghép tinh tế vào ca khúc.

Sản phẩm được cố vấn bởi Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thực hiện bởi Công an phường Dương Nội và ê-kíp sản xuất Xin chào Việt Nam. Theo đơn vị sản xuất, phần mở đầu video sử dụng hát xá trong chầu văn, phối hợp với đàn nguyệt và trống tạo không khí tươi vui ngay thời điểm mở màn.

"Hát văn nhìn chung gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu, bộ môn này có một trường năng lượng tuyệt vời để tụ hội dân chúng. Khơi nguồn lên dòng máu con người Việt Nam tự nhiên nhất. Và đây cũng là năng khiếu riêng, thiên bẩm của Thiếu tá Quốc Hùng. Phần nói thơ được lấy từ tích trò trong vở chèo Trương Viên của Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam", đơn vị sản xuất nói.

Theo ê-kíp, xẩm cũng là bộ môn tuyệt vời để nói lên tiếng nói của dân chúng, phản ánh xã hội và tuyên truyền nhân dân tránh xa thói hư tật xấu. Vì vậy, video tuyên truyền là sáng tác mới, có sức sống trong công tác tuyên truyền, hoàn toàn không phải bản nhạc chế.

Sản phẩm được cố vấn bởi Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thực hiện bởi Công an phường Dương Nội và ê-kíp sản xuất Xin chào Việt Nam.

Trước đó, Công an phường Dương Nội (TP Hà Nội) cũng sản xuất và đăng tải video tuyên truyền về các lỗi vi phạm trật tự đô thị. Nhiều đoạn video được xây dựng theo phong cách hài hước, gần gũi, dễ hiểu, thu hút hàng nghìn lượt tương tác tích cực.

Thiếu tá Đặng Quốc Hùng - cán bộ Công an phường Dương Nội - nhiều lần chỉ ra những vi phạm như dừng, đỗ ô tô trước cổng trường học, bày bán hàng hóa trên vỉa hè, đỗ xe máy dưới lòng đường, bày chậu cây trên vỉa hè.

Điểm thú vị là video tuyên truyền pháp luật được dựng theo phong cách chương trình Hãy chọn giá đúng. Các mức phạt được cán bộ gọi bằng từ ngữ hài hước là “báo giá”.

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