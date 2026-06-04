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Nghi thức rửa tội dành cho đội tuyển dự World Cup 2026

Ngọc Ánh

TPO - Các đội tuyển tham dự World Cup 2026 lần lượt đặt chân tới Mỹ, Mexico và Canada, được chào đón bằng những nghi thức văn hóa đặc biệt.

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Số trận đấu cũng tăng mạnh từ 64 lên 104, biến đây trở thành kỳ World Cup dài nhất và quy mô nhất từng được tổ chức.

Từ đầu tháng 6, các đội tuyển lần lượt đặt chân tới Mỹ, Mexico và Canada, được chào đón bằng những nghi thức văn hóa đặc biệt.

Sau khi gặp trục trặc về thị thực khiến hành trình tham dự FIFA World Cup bị chậm trễ, đội tuyển Nam Phi cuối cùng đã có mặt tại khách sạn đóng quân ở thành phố Pachuca, cách thủ đô Mexico City khoảng 90 km về phía bắc, vào ngày 2/6.

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Đội tuyển Nam Phi được ban nhạc chào đón.

Khi các cầu thủ bước xuống từ xe buýt đội tuyển và tiến vào khách sạn, một ban nhạc mariachi (thể loại nhạc xuất xứ từ Jalisco, miền tây Mexico) đã trình diễn những giai điệu truyền thống của Mexico để chào đón họ.

Ban nhạc mariachi truyền thống có ít nhất là 2 violin, một guitarrón (guitar bass lớn) và một vihuela (guitar có 5 dây và sử dụng để thể hiện những nốt cao). Năm 2011, âm nhạc mariachi được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Một tuần trước, tại lễ công bố danh sách chính thức dự World Cup, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa từng hứa cho người dân nghỉ lễ nếu đội tuyển vô địch.

Ông tuyên bố: “Tôi sẽ có mặt khi các bạn nâng cao chiếc cúp vào ngày 19/7 và tôi sẵn sàng công bố đó là ngày nghỉ lễ. Người dân Nam Phi có thể tin rằng một kỳ nghỉ bất ngờ khác đang đến”.

Đội tuyển Brazil cũng rời thành phố Rio de Janeiro trong tuần này để lên đường tham dự World Cup 2026. Khi máy bay lăn bánh chuẩn bị cất cánh, lực lượng cứu hỏa sân bay đã phun những vòi nước tạo thành một vòm nước khổng lồ phía trên thân máy bay.

Video: Nghi thức đặc biệt ở sân bay dành cho đội tuyển Brazil.

Nghi thức này được xem như lễ rửa tội, cũng là lời chúc phúc mang ý nghĩa tâm linh, cầu nguyện cho sự bình an và hành trình thuận lợi. Tại Brazil, nơi bóng đá được tôn sùng gần như một tôn giáo, nghi thức này mang ý nghĩa đặc biệt đối với hơn 220 triệu người dân, thường được áp dụng trong các sự kiện hàng không đặc biệt.

Theo một số video lan truyền trên mạng xã hội, đội tuyển Brazil cũng nhận được nghi thức phun vòi rồng chào đón tương tự khi hạ cánh xuống thành phố Newark (Mỹ).

Trước khi rời quê nhà, đội tuyển Senegal cũng tham dự một bữa tối đậm bản sắc truyền thống ngay bên cạnh sân vận động quốc gia.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Trận khai mạc World Cup 2026 bắt đầu tại "thánh đường" Azteca với màn so tài kịch tính giữa đội chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi, diễn ra lúc 2h sáng 12/6 (theo giờ Việt Nam).

Ngọc Ánh
Sunday Independent
#World Cup 2026 #đội tuyển #Mexico #Brazil #Nam Phi #đại hội thể thao

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