Đưa ngai vua triều Nguyễn trở lại điện Thái Hòa

TPO - Sau hơn một tháng được phục chế do bị phá hoại, bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đã được chuyển trưng bày trở lại tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế). Cùng với việc khôi phục nguyên trạng hiện vật, nhiều lớp bảo vệ mới được thiết lập tại không gian trưng bày nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật.

Ngày 4/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn trở lại không gian trưng bày tại điện Thái Hòa sau khi hoàn tất công tác phục chế.

Theo đơn vị quản lý, quá trình phục chế được thực hiện từ 22/4 đến 4/5 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Công tác phục chế do Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế đảm nhiệm dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn gồm nhà quản lý, chuyên gia bảo tồn, nhà nghiên cứu và nghệ nhân sơn son thếp vàng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành các thủ tục chuyển bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn về lại không gian trưng bày ở điện Thái Hòa.

Việc phục chế được tiến hành theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, không làm mới hiện vật, tận dụng tối đa các mảnh vỡ còn lại và chỉ can thiệp ở mức cần thiết để đảm bảo độ bền, tính ổn định của bảo vật.

Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - cho biết toàn bộ 14 mảnh vỡ của phần tay ngai bên trái đã được tận dụng để phục dựng, không bổ sung hay chế tác thêm chi tiết mới. Các chuyên gia tiến hành đo đạc, dựng mô hình 3D, xác định vị trí từng mảnh trước khi lắp ghép theo đúng cấu trúc nguyên bản.

Sau phục chế, Bảo vật Ngai vua triều Nguyễn được đưa về lại đúng vị trí trưng bày cũ tại điện Thái Hòa.

Trong quá trình phục chế, hội đồng chuyên môn cũng loại bỏ một số chi tiết không thuộc yếu tố gốc được bổ sung từ những lần sửa chữa trước đây, thay thế bằng hệ thống mộng gỗ truyền thống nhằm đảm bảo tính nguyên trạng của hiện vật.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sau phục chế, ngai vua đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai, đảm bảo đúng hình dáng, kích thước và màu sắc theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015.

Đáng chú ý, trước khi đưa hiện vật trở lại điện Thái Hòa, đơn vị quản lý đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường an ninh. Khu vực trưng bày được bổ sung hệ thống camera giám sát, thiết bị cảnh báo chống đột nhập, chống phá hoại và lắp đặt kính cường lực bảo vệ.

Việc bảo vệ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn được tăng cường dưới nhiều hình thức, biện pháp.

Mới đây, hệ thống khóa bảo vệ chuyên dụng tiếp tục được lắp đặt để kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận hiện vật. Chìa khóa được giao cho cán bộ phụ trách của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và lực lượng quản lý, bảo vệ di tích nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật.

Ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (ngụ TP. Huế) đã xâm nhập khu vực trưng bày tại điện Thái Hòa, làm gãy tay ngai bên trái của bảo vật. Sau sự cố, hiện vật được đưa về Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản và triển khai công tác phục chế.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng của di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015.