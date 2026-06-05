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Xác minh du khách nước ngoài mặc phản cảm ở Hội An

Hoài Văn

TPO - UBND phường Hội An (TP. Đà Nẵng) đang chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm khi tham quan ở khu phố cổ Hội An.

Ngày 5/6, ông Nguyễn Tấn Cường - chủ tịch UBND phường Hội An (TP. Đà Nẵng) - cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến đoạn video du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm khi tham quan khu phố cổ Hội An đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Cường, thời gian qua, địa phương thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở du khách về việc ăn mặc phù hợp khi tham quan khu phố cổ. Lực lượng chức năng cũng trực tiếp hướng dẫn, giải thích để du khách hiểu và tôn trọng các quy định chung.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ du khách nước ngoài mặc áo dài nhưng không kèm quần dài, vô tư dạo bước trên khu phố cổ Hội An. Trong clip, một người phụ nữ địa phương đã thẳng thắn nhắc nhở du khách. Người này còn nhờ hướng dẫn viên hỗ trợ phiên dịch, đề nghị du khách điều chỉnh trang phục cho phù hợp.

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Xác minh clip du khách nước ngoài mặc phản cảm giữa phố cổ Hội An.

Ngay khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ phản đối cách ăn mặc của du khách. Ngoài chê trách, nhiều bình luận với nội dung dành lời khen cho người phụ nữ địa phương.

“Cảm ơn chị rất nhiều. Nhập gia tùy tục, phải tôn trọng phong tục tập quán của người Việt. Chiếc áo dài đã thể hiện nét đẹp đạo đức và nhân cách của con người Việt Nam không thể làm cho nó méo mó như vậy được”, tài khoản Nga Tran bày tỏ.

Lãnh đạo UBND phường Hội An cho biết bên cạnh việc xác minh vụ việc, địa phương cũng đang tìm kiếm người phụ nữ trong clip để có hình thức biểu dương, ghi nhận hành động đẹp, góp phần bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống tại điểm đến du lịch nổi tiếng.

Hoài Văn
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