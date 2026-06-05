Chủ tịch Hà Nội: Tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài

TPO - Với hàng loạt dự án chiến lược, quy mô lớn đang triển khai, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài như một số dự án trước đây.

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin, từ đầu quý II/2026, thành phố đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026. Trên cơ sở đó, thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng truyền thống, đồng thời, phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng cũng nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 4, Vành đai 2,5, Quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị và các dự án chỉnh trang đô thị lớn.

Đối với các xã, phường, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung tối đa cho công tác giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế linh hoạt về nguồn vốn, nhất là đối với các địa phương sử dụng nguồn thu từ đấu giá đất nhưng chưa kịp thu ngân sách. “Địa phương nào giải ngân chậm sẽ bị thu hồi vốn để điều chuyển cho đơn vị có khả năng giải ngân tốt hơn”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Phải xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng dịch vụ

Với hàng loạt dự án chiến lược theo Nghị quyết 258 của Quốc hội như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Khu công viên Công nghệ số và hỗn hợp, Khu phức hợp y tế; hai Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Đông Anh, Mê Linh… ông Vũ Đại Thắng khẳng định: Đây đều là các dự án có quy mô rất lớn, tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế cũng như quá trình mở rộng không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài như một số dự án trước đây.

Dự án cầu Tứ Liên đoạn nút giao Nghi Tàm

“Những dự án có quy mô di dời hàng chục nghìn hộ dân. Vì thế, chúng ta phải xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng, có dịch vụ, có điều kiện sinh kế thì mới có thể tạo sự đồng thuận của người dân”, lãnh đạo thành phố lưu ý.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tái định cư đối với các dự án lớn như trục sông Hồng, trục Quốc lộ 1 và các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn...