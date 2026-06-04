Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội

Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 4/6, tại Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho đội ngũ y bác sĩ trẻ Thủ đô.

Dự đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam; anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch hội đồng đội TP. Hà Nội.

TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ Hà Nội khóa IV, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải - tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa V.

Khai mạc đại hội, TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa IV - cho biết trong nhiệm kỳ qua, Hội thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội ngày càng phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết lực lượng thầy thuốc trẻ với số lượng hơn 5.000 hội viên.

Hội đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức triển khai nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực, kịp thời hỗ trợ cộng đồng và người bệnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong đó, nổi bật là các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn thành phố và đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam (thứ 4, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội

Ba cuộc vận động: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” đã được triển khai có hiệu quả và sáng tạo tại các cấp chi hội, câu lạc bộ với nhiều hoạt động tiêu biểu, được cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí được trên 100.000 lượt người dân với trên 1.000 thầy thuốc trẻ tham gia trực tiếp.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chuyên môn cũng được Hội Thầy thuốc trẻ và các hội viên quan tâm, giành nhiều giải cao tại các Hội thi, hội thao do ngành Y tế và tổ chức Đoàn - Hội tổ chức.

Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa V.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, lực lượng thầy thuốc trẻ Thủ đô là những anh hùng trên tuyến đầu chống dịch, đảm trách nhiều sứ mệnh, nhiệm vụ khó khăn, cao cả. Hàng ngàn thầy thuốc trẻ đã tình nguyện lên đường đến các tâm dịch các tỉnh để cứu chữa người bệnh. Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành có sự tham gia của hơn 700 bác sĩ trẻ hoạt động thông qua tổng đài 1.022 nhánh số 3 đã thực hiện hàng trăm nghìn cuộc gọi để hỗ trợ hàng chục ngàn bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ngành y tế không nằm ngoài dòng chảy ấy. Công nghệ số đã và đang mở ra những cơ hội mới trong nâng cao hiệu quả công tác chẩn đoán, điều trị, quản lý sức khỏe và đặc biệt là trong việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Đây chính là lúc đội ngũ thầy thuốc trẻ - những người có kiến thức chuyên môn, khả năng thích ứng, tinh thần đổi mới - cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số y tế.

Ban Chấp hành Hội Thầy Thuốc trẻ Hà Nội khóa 5, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đặt mục tiêu nhiệm kỳ mới phấn đấu, phát triển mới ít nhất 10 CLB Thầy thuốc trẻ; phát triển mới 1.000 hội viên trở lên trong nhiệm kỳ; tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 100.000 lượt nhân dân trở lên; tổ chức tuyên truyền, tư vấn phòng bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa cho 5.000 lượt người trở lên...