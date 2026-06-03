Bỏ việc lương cao về quê khởi nghiệp với dừa nước, thu tiền triệu mỗi ngày

TPO - Giữa rừng dừa nước ven sông Kinh (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng gõ đều đều từ chiếc búa cao su của anh Nguyễn Thương từng khiến nhiều người không khỏi hoài nghi. Từ những nhát gõ tưởng chừng kỳ lạ ấy, chàng thanh niên đã tìm ra cách khai thác mật dừa nước, biến loại cây quen thuộc của vùng quê thành sản phẩm đặc trưng, mở thêm sinh kế và hướng phát triển du lịch cho địa phương.

Từ bỏ lương cao để theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp

Những ngày đầu chứng kiến anh Nguyễn Thương (35 tuổi, trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) ngày nào cũng mang theo búa cao su miệt mài gõ từng buồng dừa khiến không ít người tò mò, thậm chí hoài nghi. Có người còn cho rằng anh đang theo đuổi một ý tưởng viển vông.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành người tiên phong khai thác mật dừa nước ở Quảng Ngãi, anh Thương từng có công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước. Sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản và 5 năm làm cho doanh nghiệp nước ngoài, anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm cùng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Một góc rừng dừa nước ở xã Tịnh Khê.

Năm 2024, anh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Hướng đi đầu tiên không mang lại kết quả như kỳ vọng, khiến anh phải quay lại làm việc cho một công ty Nhật Bản tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Dẫu vậy, khát vọng tạo dựng một sản phẩm riêng từ quê hương chưa bao giờ tắt.

Ý tưởng đến với anh trong một lần chèo ghe trên sông Kinh cách đây 4 năm. Nhìn những rặng dừa nước trải dài ven sông, anh nhớ lại thời gian làm việc tại Nhật Bản, nơi các sản phẩm chế biến từ mật dừa nước của Thái Lan được người tiêu dùng ưa chuộng.

“Quê mình có hàng chục ha dừa nước nhưng người dân chủ yếu chỉ lấy lá và quả. Tôi tự hỏi vì sao nguồn mật quý giá này lại chưa được khai thác”, anh Thương nhớ lại.

Anh Nguyễn Thương vào rừng dừa nước để “massage” cho dừa.

Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu hành trình tìm hiểu về kỹ thuật lấy mật dừa nước. Những thử nghiệm ban đầu không mang lại kết quả khả quan. Khi chặt buồng dừa, mật chỉ tiết ra rất ít và nhanh chóng ngừng lại sau một đến hai ngày. Không bỏ cuộc, anh tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước. Sau nhiều tháng tìm tòi, anh biết đến phương pháp “massage” cuống dừa để kích thích cây tiết mật và bắt đầu lao vào thử nghiệm.

Hai năm “gõ dừa” tìm mật ngọt

Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày miệt mài của chàng thanh niên mê khởi nghiệp. Ban ngày đi làm công ty, chiều tối và ngày nghỉ anh lại có mặt ở rừng dừa. Trên tay luôn là chiếc búa cao su, anh kiên trì gõ từng cuống dừa, quan sát sự thay đổi của cây rồi ghi chép lại.

“Có những lúc tôi làm một mình giữa rừng dừa, nhiều người không hiểu nên cho rằng mình làm chuyện kỳ quặc. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, đặc biệt là vợ, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi”, anh Thương chia sẻ.

Anh Thương thu hoạch mật dừa nước.

Để có điều kiện nghiên cứu, anh mạnh dạn bỏ tiền thuê lại rừng dừa của người dân. Sau gần hai năm thử nghiệm, số vốn đầu tư lên tới hơn 500 triệu đồng. Đổi lại, anh dần tìm ra quy trình khai thác mật hiệu quả.

Theo anh Thương, khi buồng dừa được khoảng 3 tháng tuổi, người làm phải dùng búa cao su gõ dọc theo cuống khoảng 100 lần mỗi ngày, đồng thời lắc nhẹ buồng dừa để kích thích cây tiết mật.

Công đoạn này kéo dài liên tục trong khoảng một tháng. Khi cuống dừa chuyển màu đạt yêu cầu, buồng dừa sẽ được cắt bỏ và bắt đầu thu mật.

“Nếu không xử lý, cây chỉ tiết mật trong một đến hai ngày. Nhưng sau quá trình “massage”, mỗi cây có thể cho từ 0,5 - 0,7 lít mật/ngày và kéo dài liên tục trong khoảng một tháng”, anh Thương cho biết.

Mỗi cây dừa nước có thể cho 0,5 - 0,7 lít mật/ngày, kéo dài suốt 1 tháng.

Mật dừa được thu hoạch từ khoảng 2 giờ sáng để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trung bình mỗi ngày, anh thu được khoảng 30 lít mật tươi. Sau khi lọc và thanh trùng, sản phẩm được bán dưới dạng nước uống hoặc cô đặc thành mật dừa thương mại.

Để sản xuất một lít mật dừa cô đặc cần tới khoảng 8 lít mật tươi. Hiện sản phẩm được bán với giá khoảng 500.000 đồng mỗi lít, mang lại nguồn thu đáng kể.

Không dừng lại ở việc sản xuất, anh Thương còn nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái từ những cánh rừng dừa nước. Anh đã thuê khoảng 5 ha rừng dừa và liên kết với hợp tác xã địa phương xây dựng mô hình trải nghiệm.

Du khách thưởng thức mật dừa tươi ngay tại chỗ.

Du khách đến đây có thể trực tiếp tham quan quy trình “massage” dừa nước, tìm hiểu cách thu hoạch mật và thưởng thức mật dừa tươi ngay tại chỗ. Sự mới lạ của mô hình đang thu hút ngày càng nhiều khách tham quan.

Ông Nguyễn Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, mô hình khai thác mật dừa nước là hướng đi mới, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực. Đây là cách nâng cao giá trị cây dừa nước, tạo thêm sản phẩm đặc trưng cho địa phương, đồng thời góp phần phát triển du lịch và tăng thu nhập cho người dân.