Nâng cao năng lực, kỹ năng thực chiến cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội

TPO - Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026 sẽ đột phá với các nội dung thực chiến như nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, quản trị hiện đại và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2026 nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu công tác cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; đặc biệt đối với Bí thư Đoàn các xã, phường, đặc khu trong tình hình mới.

Việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội với mục tiêu nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; áp dụng phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, định lượng theo Bộ tiêu chí đánh giá mới gắn với chủ đề công tác "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn” năm 2026.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đúng thành phần và tiến độ quy định, phù hợp với chủ đề, trọng tâm công tác năm và nhiệm vụ Đề án bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng, tập huấn theo hướng tăng cường thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, thực hành, thực tế, xử lý tình huống; áp dụng triệt để, cải tiến đa dạng các phương thức giảng dạy hiện đại phù hợp với tình hình mới.

Xây dựng, cập nhật, đổi mới để ban hành chương trình tài liệu chuẩn, bồi dưỡng báo cáo viên, cán bộ quản lý chương trình bồi dưỡng để chuyển giao phân cấp bồi dưỡng cán bộ cho các tỉnh, thành Đoàn.

Chương trình tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội tập trung nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại...

Các nội dung bồi dưỡng như đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trên không gian mạng; thực tiễn và các giải pháp triển khai công tác tổ chức xây dựng Đoàn trong tình hình hiện nay.

Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong tình hình mới; một số nội dung cần lưu ý trong triển khai công tác Đoàn trường học, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác tham mưu đối với cấp ủy, sự phối hợp với các ban, ngành tại địa phương và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu.

Các hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu như bồi dưỡng các lớp theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu, phổ cập bơi; tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng huấn luyện và giảng dạy bộ môn khiêu vũ và nhảy hiện đại”.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng đúng đối tượng, số lượng; bố trí công tác phí và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho đại biểu tham dự các lớp theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn.