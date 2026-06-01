Thanh niên tham gia 'Hành trình đỏ' tại Vân Nam, Trung Quốc

TPO - Từ ngày 26 đến 31/5/2026, các đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Tuyên Quang tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Ánh sáng lý tưởng” tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Lai Châu do đồng chí Bế Thị Bằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (thứ hai từ trái sang) làm Trưởng đoàn cùng 44 đại biểu thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh đã tham quan Di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh; tìm hiểu lịch sử tại địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Vân Nam lần thứ nhất; tham quan Đại học Bách khoa Côn Minh, Đại học Sư phạm Vân Nam, Đại học Vân Nam, Di tích Đại học Liên hợp Tây Nam, Văn Miếu Kiến Thủy và Bảo tàng Gốm tím Kiến Thủy.

Đoàn của Tỉnh Đoàn Lào Cai tham gia chương trình,

Những địa chỉ đỏ giàu giá trị lịch sử đã giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, tình hữu nghị Việt – Trung cũng như những dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Trung Quốc.

Tại các diễn đàn trong khuôn khổ chương trình, đại diện thanh niên hai nước đã cùng chia sẻ những câu chuyện lịch sử, văn hoá, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp và đề xuất các giải pháp tăng cường giao lưu trong thời gian tới.

Một diễn đàn trong khuôn khổ chương trình.

Đặc biệt các đại biểu thanh niên đã tham dự buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang với lãnh đạo Tỉnh ủy Vân Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ, để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Thành công của chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập - Ánh sáng lý tưởng” không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước, mà còn đặt nền móng cho các chương trình hợp tác chuyên sâu, thực chất hơn trong tương lai.

Những trải nghiệm thực tế và nội dung học tập từ chuyến đi sẽ là hành trang quan trọng để lực lượng thanh niên tiêu biểu các tỉnh biên giới phát huy vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.