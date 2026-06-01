Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Thanh niên tham gia 'Hành trình đỏ' tại Vân Nam, Trung Quốc

Thái Thịnh

TPO - Từ ngày 26 đến 31/5/2026, các đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Tuyên Quang tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Ánh sáng lý tưởng” tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

2a.jpg
Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Lai Châu do đồng chí Bế Thị Bằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (thứ hai từ trái sang) làm Trưởng đoàn cùng 44 đại biểu thanh niên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh đã tham quan Di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh; tìm hiểu lịch sử tại địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Vân Nam lần thứ nhất; tham quan Đại học Bách khoa Côn Minh, Đại học Sư phạm Vân Nam, Đại học Vân Nam, Di tích Đại học Liên hợp Tây Nam, Văn Miếu Kiến Thủy và Bảo tàng Gốm tím Kiến Thủy.

fb-img-1780304111108.jpg
Đoàn của Tỉnh Đoàn Lào Cai tham gia chương trình,

Những địa chỉ đỏ giàu giá trị lịch sử đã giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, tình hữu nghị Việt – Trung cũng như những dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Trung Quốc.

Tại các diễn đàn trong khuôn khổ chương trình, đại diện thanh niên hai nước đã cùng chia sẻ những câu chuyện lịch sử, văn hoá, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp và đề xuất các giải pháp tăng cường giao lưu trong thời gian tới.

Một diễn đàn trong khuôn khổ chương trình.

Một diễn đàn trong khuôn khổ chương trình.

Đặc biệt các đại biểu thanh niên đã tham dự buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang với lãnh đạo Tỉnh ủy Vân Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ, để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

4a.jpg

Thành công của chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập - Ánh sáng lý tưởng” không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước, mà còn đặt nền móng cho các chương trình hợp tác chuyên sâu, thực chất hơn trong tương lai.

Những trải nghiệm thực tế và nội dung học tập từ chuyến đi sẽ là hành trang quan trọng để lực lượng thanh niên tiêu biểu các tỉnh biên giới phát huy vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Thái Thịnh
#Đoàn thanh niên Lai Châu #Đại học Bách khoa Côn Minh #Đại học Sư phạm Vân Nam #Đại học Vân Nam #Di tích Đại học Liên hợp Tây Nam #Văn Miếu Kiến Thủy #Hành trình đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe