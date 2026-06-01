PUBG Mobile hợp tác AESPA: tiếp tục mang làn sóng K-Pop khuấy đảo các chiến trường

Tựa game giải trí dẫn đầu xu hướng của VNGGames một lần nữa có dịp đồng hành cùng một nhóm nhạc nữ hàng đầu K-Pop là AESPA, qua đó mang tới những trải nghiệm âm nhạc, thời trang và vật phẩm độc quyền từ ngày 01.06 tới 30.06!

PUBG Mobile là trò chơi thể loại sinh tồn trên di động và liên tục dẫn đầu xu hướng giải trí giới trẻ do VNGGames phát hành, đồng thời là một trong những bộ môn có nhiều đóng góp lớn cho thành tích của Thể thao điện tử nước nhà. Vào mùa hè 2026, PUBG Mobile tiếp tục khẳng định vị thế và sức hút của một trong những tựa game hàng đầu thế giới khi công bố màn hợp tác siêu “hot” cùng nhóm AESPA - biểu tượng âm nhạc thế hệ trẻ của Hàn Quốc thời điểm hiện tại.

Bản thân tất cả thành viên của nhóm - Karina, Giselle, Winter, Ningning từ lâu cũng đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của PUBG Mobile, vì vậy càng giúp màn hợp tác lần này đáng mong chờ hơn bao giờ hết. Với nhiều nội dung mới được mang đến chiến trường PUBG Mobile, màn bắt tay cùng AESPA càng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giải trí nổi bật của cộng đồng game thủ mùa hè năm nay.

Theo chia sẻ từ Tencent Games, sự kiện hợp tác đặc biệt này sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật PUBG Mobile 4.4 từ ngày 01.06 - 30.06.2026, mang đến hàng loạt nội dung in-game được lấy cảm hứng từ thế giới âm nhạc, thời trang và phong cách futuristic đặc trưng của AESPA. Trong thời gian diễn ra hợp tác, người chơi PUBG Mobile sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều nội dung mới chủ đề AESPA, bao gồm các bộ trang phục thời thượng tương ứng 4 thành viên của AESPA (Karina, Giselle, Winter, Ningning). Ngoài ra, Prize Path sẽ mang tới một số vật phẩm mới như chảo, skin vũ khí hay nón bảo hộ chủ đề AESPA và nhiều trang bị khác.

Không chỉ dừng lại ở các vật phẩm in-game, PUBG Mobile còn đầu tư mạnh vào phần truyền thông với các Cinematic giới thiệu hợp tác giữa trò chơi và nhóm AESPA, để mang đến trải nghiệm giải trí sáng tạo mang đậm màu sắc K-Pop cho các game thủ. Thậm chí, màn hợp tác mới mang tới một album in-game để người chơi sử dụng làm nhạc hiệu sảnh chờ và các điệu nhảy ăn mừng mới, đều được lấy cảm hứng từ các ca khúc đình đám của AESPA là “Whiplash và “Dart Arts”. Nhờ đó, người hâm mộ PUBG Mobile và AESPA có thể đắm chìm trong thế giới âm nhạc K-Pop đỉnh cao và thỏa sức thể hiện cá tính của mình trong lúc chơi game.

Có thể nói, việc hợp tác cùng các tên tuổi hàng đầu nền âm nhạc Hàn Quốc vốn không còn xa lạ với cộng đồng PUBG Mobile. Trước đó, tựa game sinh tồn này từng vinh dự hai lần hợp tác nhóm nhạc nữ BLACKPINK danh tiếng vào các năm 2020 và 2022, mang tới một buổi concert in-game hoành tráng, hàng loạt vật phẩm giới hạn cùng nhiều hoạt động tương tác cho người hâm mộ toàn cầu. Năm 2025, PUBG Mobile tiếp tục bắt tay cùng BABYMONSTER - ban nhạc nữ tân binh nổi bật của K-Pop, giới thiệu một chuỗi nội dung trẻ trung, hiện đại và đậm chất Gen Z. Và đỉnh điểm là ở giai đoạn cuối năm ngoái, “ông hoàng K-Pop” - G-DRAGON cũng chính thức đến với thế giới PUBG Mobile, đưa hình ảnh trò chơi lên một tầm cao mới, kết nối mạnh mẽ người hâm mộ của nhiều lĩnh vực trong đời sống.

Các màn kết hợp này đều nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng game thủ trong nước và quốc tế, đồng thời cho thấy PUBG Mobile luôn biết cách “chiều lòng” người chơi bằng những nội dung giải trí đẳng cấp, thời thượng và bắt kịp xu hướng văn hóa đại chúng toàn cầu. Và màn hợp tác cùng AESPA chỉ mới là sự khởi đầu cho chuỗi nội dung khuynh đảo mùa hè 2026 của PUBG Mobile. Sau đó, phiên bản 4.5 được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều màn kết hợp đặc biệt cùng hàng loạt thương hiệu giải trí khác, thuộc các lĩnh vực phổ biến cộng đồng game thủ.

Để trải nghiệm PUBG Mobile bản 4.4, có thể tải miễn phí tại App Store và Google Play Store.