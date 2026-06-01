Giới trẻ

Nhóm học sinh khuyết tật giành Quán quân tranh biện về AI bằng tiếng Anh

Diệu Nhi

TPO - Vượt qua những rào cản của bản thân, nhóm học sinh khuyết tật đã tự tin tranh biện bằng tiếng Anh về trí tuệ nhân tạo tại chương trình “Road to English 2026” với thông điệp sử dụng công nghệ một cách tử tế để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Ngày 31/5, Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện “Road to English 2026” với chủ đề “Me & My AI: Life in the Age of Technology” (Tôi và Trí tuệ nhân tạo của tôi: Cuộc sống trong thời đại công nghệ”. Tham dự chương trình, có anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu đã tham quan không gian trung tâm trải nghiệm số, trung tâm ươm tạo và đào tạo về bán dẫn, tìm hiểu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, in 3D, công nghệ sinh học, giải mã gen... Đồng thời tiếp cận nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm công nghệ mới của Việt Nam.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, lao động và quản trị xã hội, chương trình thiện nguyện “Road to English 2026” với chủ đề “Me & My AI: Life in the Age of Technology” được lựa chọn với mong muốn tạo điều kiện để các em học sinh khiếm thị tiếp cận gần hơn với tư duy công nghệ, khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập.

Phát biểu tại chương trình, chị Bùi Hải Vy - Bí thư Đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, đổi mới sáng tạo không chỉ được đo bằng số lượng công nghệ mới được tạo ra, mà còn bằng khả năng lan tỏa tri thức, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Một quốc gia đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là quốc gia không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian học tập truyền cảm hứng để các em học sinh yếu thế được tiếp cận tri thức, công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Đó cũng chính là cách thế hệ trẻ hôm nay đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển bao trùm, nhân văn và hùng cường”, chị Vy nói.

Chị Bùi Hải Vy - Bí thư Đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các thí sinh được chia thành các đội để tham gia thi hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Anh xoay quanh chủ đề của năm. Thông qua các bài trình bày, các em không chỉ thể hiện khả năng sử dụng ngoại ngữ mà còn bộc lộ tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trình bày, cùng tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên mạnh mẽ trước những thay đổi của xã hội trong thời đại công nghệ.

Chương trình đồng thời tạo cơ hội để các em mạnh dạn chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ và khát vọng của mình về cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần tự tin, chủ động hội nhập cộng đồng.

Anh Hoàng Hà - Bí thư Đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài Chính cho rằng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc lao động, ngoại ngữ, tri thức số và khả năng thích ứng không còn là lợi thế riêng của một nhóm người, mà cần trở thành cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế.

Theo anh Hoàng Hà, chương trình không chỉ là hoạt động hỗ trợ cộng đồng, mà còn mở ra những sân chơi tri thức giàu ý nghĩa, giúp các em được học hỏi, giao lưu, tự tin thể hiện bản thân và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Khi trẻ em yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập, các em không chỉ được tiếp thêm niềm tin vào bản thân, mà còn có thêm hành trang để thích ứng và phát triển trong tương lai số.

Các em học sinh khuyết tật hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Anh.

Kết quả chung cuộc, team Robot AI đã giành Quán quân với phần trình bày ấn tượng mang tên "Những người hùng AI: Cứu lấy tương lai của chúng ta!". Nhóm đã đưa ra ví dụ về khả năng của công nghệ trong việc bảo vệ môi trường thông qua xử lý rác thải và làm sạch không gian sống. Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ y tế bằng cách giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh hơn và nhắc nhở bệnh nhân chăm sóc sức khỏe. Trong giáo dục, ứng dụng này giúp việc học trở nên thú vị và linh hoạt hơn qua các trò chơi hay hoạt động tương tác...

Cuối cùng, team Robot AI đã đưa ra thông điệp cốt lõi khẳng định rằng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, và chúng ta cần sử dụng công nghệ một cách tử tế để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các đội thi.

