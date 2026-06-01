Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm giới thiệu những định hướng lớn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới; đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp rộng rãi của đoàn viên, thanh niên và nhân dân để hoàn thiện văn kiện Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; đất nước đứng trước nhiều thời cơ mới song cũng đối mặt với nhiều thách thức mới. Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, giáo dục, khoa học, văn hoá phát triển, đời sống nhân dân cải thiện; cải cách bộ máy chính trị và quyết sách chiến lược mở ra cơ hội đột phá. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập, cách mạng công nghiệp 4.0, cùng biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức lớn...

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dể giới thiệu những nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần XIII tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên và nhân dân, góp phần làm cho dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn.

- Bạn đọc xem toàn văn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đây. - Bạn đọc tham gia góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị xin được gửi về địa chỉ email: gioitretienphong@gmail.com - Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/6/2026 đến ngày 10/6/2026.

