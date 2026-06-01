Nữ thạc sĩ làm nghề phun chân mày khiến mẹ bật khóc, giờ kiếm gần 400 triệu/tháng

TPO - Tốt nghiệp thạc sĩ tại một trong những trường đại học danh giá nhất nước nhưng lại chọn nghề phun xăm chân mày, cô gái Quảng Châu tên Yoyo từng khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội.

Yoyo là người Quảng Châu, từng học tại Trường Trung học Nghệ thuật Quảng Châu, tốt nghiệp ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Sau đó, chị lấy bằng thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật, Đại học Thanh Hoa, trang 163 đưa tin.

Năm 2025, chị quyết định bước vào lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ. Hình ảnh một thạc sĩ Thanh Hoa ngồi tạo dáng chân mày cho khách hàng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Làn sóng chú ý giúp Yoyo có thêm nhiều khách hàng, đưa thu nhập của chị lên mức cao nhất là 100.000 NDT/tháng (gần 390 triệu đồng). Tuy nhiên, thay vì vui mừng, Yoyo lại cảm thấy áp lực bởi ngành dịch vụ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Việc quyết định làm nghề phun xăm của thạc sĩ Thanh Hoa gây nhiều tranh luận.

Có những tháng thu nhập của Yoyo giảm xuống chỉ còn 20.000 - 30.000 NDT (khoảng 77-116 triệu đồng).

"Tôi từng lo lắng liệu mình có đủ năng lực để đáp ứng những kỳ vọng mà mọi người đặt ra hay không. Nếu chỉ dựa vào sự nổi tiếng mà không có thực lực, càng lên cao, tôi càng dễ ngã đau", chị chia sẻ.

Sau nhiều thăng trầm, người phụ nữ học cách bình thản hơn trước những biến động của công việc. Hiện Yoyo sở hữu 2 studio tại Bắc Kinh và Quảng Châu. Không chỉ trực tiếp làm nghề, chị còn đảm nhận công việc vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển khóa học và quản lý hoạt động kinh doanh.

Quyết định làm nghề phun xăm của Yoyo từng khiến mẹ của chị vô cùng thất vọng. "Con học ở những trường tốt như vậy, sao lại đi làm nghề này?", bà từng khóc và phản đối quyết liệt.

Tuy nhiên sau hơn 1 năm chứng kiến con gái làm việc nghiêm túc và tự gây dựng sự nghiệp riêng, gia đình đã thay đổi suy nghĩ. Hiện mẹ chị thường xuyên ghé studio để phụ dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh và hỗ trợ những việc lặt vặt.

"Mẹ không còn hỏi tôi tại sao lại làm nghề này nữa. Điều bà quan tâm bây giờ là hôm nay tôi có mệt không, khách hàng có làm khó tôi không", Yoyo kể.

Trước những tranh cãi cho rằng học trường danh tiếng rồi đi phun chân mày là lãng phí giáo dục, Yoyo có quan điểm hoàn toàn khác. Chị cho biết, bằng cấp không quyết định một người phải làm nghề gì.

"Nếu mọi người nghĩ rằng chỉ có những công việc hào nhoáng mới xứng đáng với tấm bằng đại học hay thạc sĩ thì có lẽ tôi không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Nhưng với tôi, miễn là những gì đã học được áp dụng vào công việc thực tế thì không hề lãng phí", chị chia sẻ.

Yoyo cho biết kiến thức về tạo hình nhân vật, mỹ thuật và thẩm mỹ học được từ trường đại học đang được chị vận dụng mỗi ngày.

Khi thiết kế dáng mày, chị không chỉ nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt mà còn phân tích tổng thể phong cách, nghề nghiệp, sở thích và khí chất của khách hàng để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Theo chị, bằng cấp chưa bao giờ là chiếc lồng giới hạn lựa chọn của con người mà là cánh cửa giúp mỗi người có thêm nhiều cơ hội để bước đi trên con đường mình mong muốn.

