Trại hè lập trình bán trú cho thanh thiếu nhi

TPO - Với mô hình bán trú kết hợp giữa học tập, trải nghiệm và rèn luyện thể chất, Trại hè lập trình bán trú “Code Adventure 2026” hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, kỹ năng, sức khỏe và tinh thần trong dịp hè.

Ngày 1/6, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Lập trình Ước mơ - Trung tâm tin học Code Dream tổ chức Lễ khai giảng Trại hè lập trình bán trú “Code Adventure 2026”.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình đào tạo lập trình, tin học và phát triển kỹ năng dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè năm 2026. Chương trình được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh tiếp cận công nghệ số từ sớm, phát triển tư duy logic, sáng tạo và trang bị các kỹ năng cần thiết trong thời đại chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam - trao đổi với học sinh tham gia Trại hè lập trình bán trú “Code Adventure 2026”.

Anh Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam - nhấn mạnh, Code Adventure 2026 là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động giáo dục, trải nghiệm và phát triển kỹ năng dành cho thiếu nhi trong dịp hè năm nay.

Ban tổ chức mong muốn Code Adventure không chỉ là nơi các em học những dòng lệnh đầu tiên hay làm quen với công nghệ, mà còn là nơi các em có một mùa hè thật vui, thật đáng nhớ và trưởng thành hơn mỗi ngày.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường học tập hiện đại, an toàn và giàu trải nghiệm, nơi mỗi em học sinh không chỉ được tiếp cận công nghệ số mà còn được phát triển toàn diện về thể chất, kỹ năng và tinh thần", anh Nguyễn Thiên Tú nói.

Học sinh tham gia Trại hè lập trình bán trú “Code Adventure 2026”.

Các em học sinh sẽ được học tập theo các lộ trình phù hợp với độ tuổi và năng lực, bao gồm các nội dung về tư duy máy tính, lập trình kéo thả, lập trình Python, lập trình C++, tư duy thuật toán và các kỹ năng công nghệ hiện đại.

Bên cạnh chương trình đào tạo lập trình và công nghệ, học sinh còn được tham gia các hoạt động phát triển toàn diện như kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, các chuyên đề tâm lý học ứng dụng, giáo dục sức khỏe tinh thần, quản lý cảm xúc; đồng thời được rèn luyện thể chất thông qua hoạt động bơi lội, võ thuật, cờ vua và các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tập thể,…

Với mô hình bán trú kết hợp giữa học tập, trải nghiệm và rèn luyện thể chất, chương trình hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, kỹ năng, sức khỏe và tinh thần trong dịp hè.